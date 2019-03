Indrukwekkend eerbetoon voor zieke Go Ahead-icoon Richard Thannhauser

In De Adelaarshorst is vanavond een indrukwekkend eerbetoon geweest voor de ernstig zieke clubicoon Richard Thannhauser, die al jaren vecht tegen uitgezaaide endeldarmkanker.

Thannhauser was van 2002 tot 2013 als perschef en algemeen manager werkzaam bij Go Ahead Eagles en hem viel vanavond in Deventer een prachtig eerbetoon ten deel.

Hij betrad, vlak voor de wedstrijd tegen MVV Maastrsicht, samen met voorzitter Hans de Vroome het veld. "Het valt me zwaar om jou toe te spreken’’, sprak een aangedane De Vroome. "Een man die belangrijk is geweest voor Go Ahead. Je bent voor altijd in ons hart en een Eagle in hart en nieren."