Enschede op vingers getikt door rechter: omstreden thuiszorgbeleid moet op de schop

De gemeente Enschede is op haar vingers getikt door de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het hoogste bestuursrechtsorgaan in Nederland. Sinds de invoering van het WMO-beleid vier jaar geleden, heeft Enschede huishoudelijke hulp niet toegekend op basis van uren. En dat moet volgens de CRvB wél.

De CRvB deed uitspraak in de zaak van Enschedeër Jan Vos die in het kader van de WMO thuiszorg ontvangt. Sinds de invoering van het WMO-beleid in 2015 is Vos, net als veel stadsgenoten, zonder overleg gekort op de uren voor huishoudelijke hulp.

Resultaat gericht werken

De gemeente Enschede hanteert op dit moment resultaat gericht werken. Dit houdt in dat de gemeente ondersteuning toekent op basis van een resultaat: de thuishulp zorgt voor een 'schoon en leefbaar' huis. Er wordt niet bepaald hoeveel uur een thuishulp daarvoor nodig heeft. Zorgaanbieders krijgen daarbij vrij spel.

In 2017 werd het beleid al aangepast op last van de CRvB. De gemeente moet bij de indicatie aangeven hoe vaak huishoudelijke taken moeten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een keer per week stofzuigen. Ondanks de aanpassing was er nog altijd geen indicatie in uren en dat is onjuist volgens de CRvB.

Gemeente

Maar wat betekent deze uitspraak voor de gemeente? De gemeente zou iedere cliënt een nieuwe indicatie moeten geven op basis van uren. Om dat voor elkaar te krijgen, zou iedere cliënt opnieuw een zogenaamd keukentafelgesprek moeten krijgen. En dat kost geld.

De politiek moet nu nog gaan bedenken hoe ze het besluit van de CRvB gaan vertalen in een passend beleid.