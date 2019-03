Lijsttrekker PVDA Annemieke Wissink: 'Vijf partijen nodig voor coalitie in Overijssel' (Foto: PvdA)

Om een coalitie te vormen die na de komende verkiezingen kan rekenen op een meerderheid in Provinciale Staten zijn vijf partijen nodig. Dit verwacht lijsttrekker Annemieke Wissink van de PvdA.

De huidige coalitie van CDA, ChristenUnie, VVD en D66 heeft nu samen 26 van de 47 zetels. Gelet op de peilingen denkt Wissink dat de huidige coalitie teveel zetels verliest om samen door te kunnen gaan. "Het is heel reëel dat er een coalitie van vijf partijen nodig is", verklaarde zij in het programma Groot Onderhoud.

Meeregeren

In de wandelgangen wordt volgens Wissink al vooruitgelopen op de coalitievorming. "Natuurlijk wordt er gesnuffeld en geflirt, vergelijk het met een verkering."

De PvdA wil graag meeregeren. "Overijssel kan wel wat PvdA gebruiken", stelt Wissink. Zij wil bijvoorbeeld meer geld steken in scholing en woningbouw, en minder in grote economische projecten waarvan de werkgelegenheidseffecten onduidelijk zijn.

Groenste politicus

Wissink komt in het programma ook aan het woord over haar nominatie als Groenste Politicus van ons land. Wissink is vanwege haar inzet voor de natuur genomineerd.

Wissink heeft tot voor kort met haar man een varkensbedrijf in Bentelo gehad. Intensieve veeteelt staat op gespannen voet staat met de natuur. De toenemende schaalvergroting is één van de redenen waarom ze met het bedrijf gestopt zijn. "Steeds intensiever, steeds groter. We voelden ons er niet comfortabel bij."

Ervaring

Haar ervaring in de agrarische sector helpt haar wel in politieke discussies omtrent landbouw en natuur. "Ik ken het leven en de taal van de agrariërs. Het werk op de boerderij heeft me dus ook veel gegeven."