Hoofdklasse: Periodetitel Staphorst na zege in blessuretijd, Berkum wint bij SVZW

Staphorst heeft vanmiddag de tweede periode gepakt in de hoofdklasse. De ploeg won in blessuretijd van ACV. Hieronder een overzicht van de duels van de Overijsselse clubs.

Periodetitel Staphorst

Staphorst pakte dus de tweede periode. Na enkele kansjes voor beide ploegen werd het spel na een klein half uur stilgelegd. Een blessure bij scheidsrechter Henshuijs zorgde ervoor dat de wedstrijd een klein kwartier vertraging opliep. Zeven minuten voor rust was het ACV dat op voorsprong kwam, maar de doelpuntenmaker was van Staphorst. Jordi Lemmens werkte de bal in eigen doel. Met die stand zochten de ploegen de kleedkamers op. Na een uur kwam Staphorst op gelijke hoogte. Pim de Jonge kopte raak. Daar leek het bij te blijven, maar in blessuretijd kreeg Staphorst een strafschop. Martin van 't Ende faalde niet en dus gingen de punten en de periode naar Staphorst.

Berkum wint bij SVZW

De Overijsselse derby tussen SVZW en Berkum werd een prooi voor laatstgenoemde. Na twaalf minuten was het de Zwolse ploeg die op voorsprong kwam in Wierden. Michel van Aggele scoorde op aangeven van Chris van der Meulen. Na ruim een half uur waren de rollen omgedraaid. Van Aggele vond Van der Meulen en die maakte de 0-2. Dat was ook de ruststand. Yessin Maskoul bracht SVZW na 66 minuten terug in de wedstrijd, maar direct erna zorgde Van der Meulen met zijn tweede voor de 1-3. Weer een paar minuten later was de spanning opnieuw terug door de fraaie 2-3 van Tom Hegeman. Kort voor het einde zette invaller Yoram Zandvliet de eindstand op 2-4.

Genemuiden verliest van hekkensluiter

Genemuiden ging onderuit op bezoek bij hekkensluiter WHC. Na een kwart wedstrijd was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Mitchel Dijkhof maakte de 1-0 voor WHC. Dat was ook de ruststand in Wezep. Na ruim een uur werd het 2-0. Jelle Post scoorde dit keer. Genemuiden kon er nog weinig tegenover zetten en dus eindigde het duel in 0-2.

DETO verliest van AZSV

DETO gaf tegen AZSV een voorsprong uit handen. Het duurde even voordat het duel op gang kwam, maar aan het einde van de eerste helft waren er goede kansen voor beide ploegen. In blessuretijd werd het 1-0 voor DETO. Coplan Soumaoro schoot vanaf de stip raak en direct daarna was het rust. Kort na de pauze maakte Niek te Veluwe gelijk. Zeven minuten voor het einde gingen zelfs de drie punten mee naar Aalten. Nick van Breugel bezorgde zijn ploeg de overwinning op DETO.

