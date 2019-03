Van Aggele acht Berkum nog niet veilig na zege: "We moeten nog wel aantal wedstrijden winnen"

Michel van Aggele was vanmiddag belangrijk bij Berkum. Hij scoorde en gaf een assist tijdens de 4-3 zege bij SVZW. Belangrijke punten voor de Zwolse ploeg, die nog niet veilig is in de hoofdklasse, weet ook de aanvaller.

"Ik denk dat we nog wel een aantal wedstrijden moeten winnen. Buitenpost komt nog en dan hebben we DETO nog een keer. Dat zijn wel wedstrijden waar je punten moet gaan behalen." Hij denkt wel dat het de laatste weken weer wat beter gaat bij de Zwollenaren: "Ik merk wel dat het niveau op de trainingen vooruit gaat en dat blijkt wel in de wedstrijden, zoals deze. Dat we ze toch over de streep trekken."

Geknokt, maar verloren

Bij de Wierdense ploeg baalde aanvoerder Deniz Sahbaz na afloop, maar hij was wel trots op de strijdlust: "We hebben in ieder geval geknokt. Dat was de afgelopen weken, buiten Genemuiden, wel anders. Ik denk dat we zo moeten doorgaan. Iets scherper voor de goal moeten zijn, ikzelf ook."

In de video's de volledige reacties van beide spelers.