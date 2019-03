Op initiatief van RTV Oost ging het vrijdag in Zwolle tijdens de derde meet up in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart over verkeer en mobiliteit, een belangrijk thema in Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel.

e-bikes niet op het fietspad. (bezoekster meet up Zwolle)

"Ik fietste laatst op het fietspad toen ik werd ingehaald door een e-bike. Het fietspad was vrij smal", vertelt een vrouw in het publiek. Het ging zo snel dat ze amper de tijd had om ruimte te geven aan de e-biker. "Ik had bijna een ongeluk. Daarom zeg ik dus: e-bikes niet op het fietspad."

Fietsasfalt

Maar waar ze dan wel naar toe moeten? Daarop weet mevrouw ook niet echt het antwoord. Op de weg samen met het gemotoriseerde verkeer? "Niet op het fietspad, dus een andere optie", klinkt het stellig.

Marcel Span, oud-voorzitter van de Zwolse afdeling van de fietsersbond kent die optie wel: als er meer ruimte nodig is, moet er meer er meer ruimte komen. Er moet fietsasfalt bij.

Gevaarlijke situaties

Het is druk geworden op de fietspaden in Overijssel, terwijl een deel van die fietspaden er soms al decennia ligt en niet berekend is op die toename. Met die snelle e-bikes erbij kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Maar diezelfde e-bike zorgt er ook voor dat steeds meer mensen in het woon-werkverkeer de auto thuis laten en de fiets als alternatief kiezen, zegt Chris de Goede van reizigersvereniging ALMA.

Waarom stellen we geen maximumsnelheid in voor e-bikes? Het is een voorstel van een bewoonster van de Zwolse wijk Stadshagen, de plek waar de meet up vrijdag werd gehouden.

Lijsttrekker Dirk van Dijk van de SGP liet blijken dat hij de geluiden van de aanwezigen in de zaal had opgepikt. Hij is bereid de portemonnee te trekken na de verkiezingen.

Ook Regien Courtz van de VVD is voor het vergroten van fietsveiligheid. En dat kan volgens haar ook prima door meer fietsasfalt aan te leggen. Ze wijst er ook op dat fietsen nog een ander voordeel met zich mee brengt. Het is gezond.

Meer opties

Meer asfalt klinkt fietsers vast als muziek in de oren, maar is volgens Bert Boerman van de ChristenUnie niet de enige oplossing. En laat Boerman nou ook nog eens de verantwoordelijk gedeputeerde zijn van de provincie Overijssel. Hij ziet meer opties.

Ander punt van kritiek van Marcel Span als oud-voorzitter van de fietsersbond in Zwolle is dat de provincie eens wat minder zou moeten investeren in innovaties. Daar is Boerman van de ChristenUnie het absoluut niet mee eens. De techniek is er om het ons makkelijker te maken, ook op de fiets.

