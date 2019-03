Heracles Almelo in eigen huis hard onderuit tegen FC Utrecht

Heracles Almelo heeft na drie overwinningen op rij een forse nederlaag geleden in de eredivisie. In het eigen Polman Stadion ging de formatie van Frank Wormuth, mede door een rode kaart van Drost, met ruime cijfers onderuit tegen FC Utrecht. Het werd 1-5.

FC Utrecht had de zaakjes in de eerste helft veel beter op orde dan de Almeloërs, want Heracles kwam totaal niet in zijn spel. De bezoekers openden sterk en dat resulteerde al vrij snel in de openingstreffer. Een mislukt schot van Kerk kwam voor de voeten van Van de Streek, die attent was en voor de 0-1 zorgde.

Rood Drost

Aan de overkant was Peterson dicht bij de 1-1, maar Jensen hield de Zweed met een goede redding van scoren af. Diezelfde Jensen keerde even later een harde pegel van Kuwas. Daarna zakt het niveau van de wedstrijd en lieten beide ploegen weinig zien. Tot overmaat van ramp moest Heracles op slag van rust verder met tien man nadat Drost rood kreeg voor een charge met gestrekt been. Het is zijn tweede directe rode kaart van het seizoen. Aan het einde van de eerste helft moest Peterson er ook nog geblesseerd af met een gebroken neus.

Kerk knalt Almelose hoop aan flarden

Vijf minuten na rust verdubbelde Janssen de marge voor de bezoekers door de 0-2 binnen te koppen. Nadat Utrecht vergat de wedstrijd in het slot te gooien, kreeg het Almelose publiek weer hoop toen Dalmau met een kopbal voor de aansluitingstreffer zorgen, 1-2. Echter, de gasten herstelden de marge vrij snel via Kerk, die opstoomde op rechts en met een kiezelhard schot de 1-3 op het bord zette.

Strafschoppen

Na de 1-3 was het verzet van Heracles definitief gebroken en daar wist FC Utrecht nog twee keer van te profiteren. Gustafson schoot vanaf de strafschopstip de 1-4 binnen en vlak voor tijd herhaalde Bazoer datzelfde kunstje vanaf elf meter: 1-5. Daardoor lijdt Heracles een grote thuisnederlaag en gaat FC Utrecht in de stand van de eredivisie over de Almeloërs heen.

Heracles Almelo - FC Utrecht 1-5

0-1 Van de Streek (9)

0-2 Willem Janssen (50)

1-2 Dalmau (60)

1-3 Kerk (65)

1-4 Gustafson (79/strafschop)

1-5 Bazoer (86/strafschop)

Arbiter: Bax

Geel: Dalmau, Breukers

Rood: Drost (Heracles/44)

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra; Merkel, Drost, Duarte; Kuwas, Dalmau (Van de Water/87), Peterson (Dos Santos/45+5).

FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Janssen, Letschert, Gavory; Van Overeem, Gustafson, Van de Streek (Emanuelson/86); Kerk (Venema/86), Kramer, Boussaid.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de eredivisie en de statistieken van Heracles Almelo.