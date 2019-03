Volleybalsters Set-Up'65 verslaan Regio Zwolle in kampioensgroep

Vorige week wist Set-Up ook de openingswedstrijd te winnen. Toen was de ploeg met 3-0 te sterk voor het Vroomshoopse Eurosped.

In de reguliere competitie was Regio Zwolle nog twee keer te sterk voor Set-Up. In Ootmarsum begon de thuisploeg goed en wist met 25-21 de eerste set in de wacht te slepen. In het tweede bedrijf waren de rollen omgedraaid en bracht Regio Zwolle de stand weer in evenwicht, 18-25. In het vervolg was het weer de beurt aan de thuisploeg waardoor de stand na de derde set weer in het voordeel was van Set-Up (25-22). In de vierde set werd de overwinning binnen gesleept: 25-22.