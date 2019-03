Zaaloverzicht: Waterpolosters Het Ravijn maken geen fout, zege Landstede

Vanavond staan er twee zaalsporten op het programma. Zowel de mannen als de vrouwen van Het Ravijn komen in actie en ook in de Dutch Basketball League spelen Landstede Basketbal en Jolly Jumpers een wedstrijd. Hieronder houden we je de hele avond in een overzicht op de hoogte van de resultaten. Blijf de pagina vernieuwen voor het laatste nieuws.

De waterpolodames van Het Ravijn maakten geen fout tegen hekkensluiter ZPB, dat puntloos onderaan staat. Er werd met 6-12 gewonnen. In de eerste periode kenden de dames uit Nijverdal nog enige moeite met de thuisploeg (3-4), maar in de loop van het duel werd het krachtsverschil duidelijk. Na een sterke derde periode kwam de zege niet meer in gevaar.

Nederlaag mannen Ravijn

In tegenstelling tot de vrouwen wisten de mannen van Het Ravijn niet te winnen. Ook zij gingen in Barendrecht op bezoek bij ZPB, maar gingen onderuit: 13-7. Daardoor is het allerminst zeker of Het Ravijn zich zal plaatsen bij de eerste acht, dat aan het einde van het seizoen recht geeft op de play-offs.

Jolly Jumpers kansloos

Jolly Jumpers leed in eigen huis een ruime nederlaag tegen Loon Lions, dat tweede staat in de Dutch Basketbal League. De ploeg uit Tubbergen verloor met 44-77. Door het verlies blijft Jolly voorlaatste op de ranglijst met vier punten uit zestien wedstrijden.

Overwinning basketballers Landstede

De basketballers van Landstede boekten hun zesde overwinning op rij. De formatie van Herman van den Belt legden in Leeuwarden Aris over de knie. Het werd uiteindelijk 71-78. Landstede staat in de stand gelijk met koploper ZZ Leiden, beide ploegen hebben 42 punten. De Leidense basketballers hebben alleen nog drie wedstrijden tegoed.