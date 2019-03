Breukers baalt van de VAR: "Advocaat mag na vanavond niets meer zeggen"

In het eigen Polman Stadion verloor Heracles Almelo zaterdagavond met forse cijfers tegen FC Utrecht (1-5). Aanvoerder Tim Breukers was teleurgesteld vanwege de nederlaag, maar ook ontdaan over de VAR, die overuren draaide in Almelo.

"Ik kan het nog niet echt een plekje geven", sprak de rechtsback. "Het is allemaal een beetje verwarrend, vooral op basis van de tweede helft. In de eerste helft spelen we niet goed en hielden we geen moment echt druk op de bal. Dat kunnen we onszelf wel verwijten."

"Momenten VAR discutabel"

In de tweede helft werd de VAR meerdere keren ingeschakeld, soms te vaak, vindt Breukers. "Als speler is het natuurlijk verwarrend waarom en wanneer hij (scheidsrechter Bax) naar de kant gaat. De momenten waarin hij ingreep waren naar mijns inziens discutabel. Dick Advocaat zit altijd te zeuren over de VAR, maar die mag na deze wedstrijd niets meer zeggen", aldus Breukers.