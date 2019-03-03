In beeld: Oldenzaal klaar voor Grote Twentse Carnavalsoptocht
Naar verwachting 100.000 bezoekers komen vanmiddag af op de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal. Vanochtend werden de laatste voorbereidingen getroffen. Conclusie: Boeskoolstad is d'r klaar voor!
De optocht is vanaf 12.00 uur live te volgen via RTV Oost en onze Facebookpagina.
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
Carnaval in Oldenzaal (Foto: Sandra Schulte)
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