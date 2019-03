Lavreysen klopt Hoogland in Nederlandse sprintfinale op WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland heeft het zilver gepakt op de sprint bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków. De 25-jarige krachtpatser uit Nijverdal moest in de geheel Nederlandse finale van het koningsnummer zijn meerdere erkennen in land- en kamergenoot Harrie Lavreysen.

Lavreysen was oppermachtig in de eerste heat en deed dit even later nog een keer dunnetjes over. Voor Hoogland, de regerend Europees kampioen op de sprint, restte de tweede plek bij het sprinttoernooi. De Pool Mateusz Rudyk eindigde als derde, nadat hij in de strijd om het brons afrekende met titelverdediger Matthew Glaetzer uit Australië. Zowel Hoogland als Lavreysen hadden al een wereldtitel op zak, doordat zij eerder deze week net als een jaar geleden de sterkste waren op het onderdeel teamsprint.

Slechts één keer eerder was er sprake van een Nederlands sprintonderonsje in de eindstrijd van een WK. In 1957 liet Jan Derksen in de finale Arie van Vliet zijn hielen zien. De laatste Nederlandse wereldkampioen op de sprint was Theo Bos, hij veroverde in 2007 de laatste van zijn drie wereldtitels.