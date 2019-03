Wie is verantwoordelijk voor gewelddadige dood peuter Xaja?

De dood van peuter Xaja uit Hengelo, in oktober 2017, kent nog veel vragen. Het meisje is door geweld om het leven gekomen, maar wie is verantwoordelijk voor haar dood?

De rechtbank in Almelo heeft deze week minimaal twee dagen nodig om alle feiten rond de gewelddadige dood van het jonge meisje te bespreken. De moeder van het meisje, Sarinda en haar toenmalige vriend Maick, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Xaja.

Zwaar gewond

Toen de politie de melding kreeg dat er een kindje zwaargewond was in een flat aan de Theresiastraat, werd een traumahelikopter opgeroepen. De omstandigheden waarin de peuter werd gevonden waren verdacht en later werden vriend Maick (niet de vader van Xaja) en moeder Sarinda aangehouden.

Uit eerder onderzoek bleek dat de peuter verschillende botbreuken had, gescheurde organen, hersenbeschadiging en bloeduitstortingen zoals voorkomen bij het 'Shaken Baby Syndroom'. Ook waren er sporen van verwurging en had het meisje drugs in haar bloed. Maar wat er exact is gebeurd, is nog onduidelijk. Zowel Sarinda als Maick heeft bij eerdere zittingen niks gezegd.

Niks gehoord

Volgens Sarinda had ze haar dochtertje voor het laatst gezien de avond voor haar dood. Rond een uur of tien gaf ze haar de fles, verschoonde een luier en legde haar in bed.

's Nachts had ze niets gehoord, niet dat Xaja huilde, of dat haar vriend Maick de woning verliet, maar ook niet lawaai van het kinderbedje dat de volgende dag kapot bleek te zijn.

Een bovenbuurvrouw vertelde de politie dat ze de kleine meermaals had horen huilen die nacht. "Ik heb helemaal niets gehoord", verklaarde Sarinda vorig jaar tegenover de rechter in tranen. Ze was 's morgens niet gaan kijken bij haar dochtertje, "die meldt zich altijd wel als ze wakker wordt". Dat was niet gebeurd.

Derde verdachte

De advocaat van Maick denkt dat de verkeerde mensen als verdachten zijn aangewezen. Volgens een anonieme tip zou Sarinda naast haar relatie met Maick toen ook contact hebben met een andere man. Net zoals Maick een relatie had met een andere vrouw, naast zijn relatie met de moeder van Xaja. De advocaat denkt dat die andere man mogelijk betrokken is bij de dood van de peuter.

Drugs

In het bloed van Xaja werd drugs aangetroffen, amfetamine. Uit verklaringen van de verdachten zou de peuter zelf een zakje van tafel hebben gepakt en zo de drugs binnen hebben gekregen. De drugs zou door de onbekende man naar de flat zijn gebracht.

Zittingsdagen Almelo

De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Vandaag, maandag 4 maart, komen de feiten aan bod, en geeft het Openbaar Ministerie aan waar Sarinda en Maick van worden verdacht. Dinsdag komen de advocaten aan het woord om te reageren op de eis van het OM. Eventueel is er nog een derde zittingsdag, voor als het uitloopt. Dat wordt dan donderdag.