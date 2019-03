Praat mee: Evenementen moeten verplicht herbruikbare bekers gaan gebruiken

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



De beelden na grote festivals en evenementen spreken voor zich: lege velden, pleinen of feesttenten bezaaid met een dikke laag platgetrapte plastic bekers. Ook het afgelopen carnavalsweekend eindigden weer miljoenen bekers na één gebruiksronde in de afvalbak, wat op sociale media weer voor de nodige discussie zorgde.



Want dat kan anders, vindt bijvoorbeeld ook D66 in Zwolle. Zij vroegen de wethouder eerder dit jaar om, in navolging van andere grote steden, de plastic wegwerpbeker te verbieden voor festivals en evenementen.



Wethouder Schuttenbeld liet weten hier zeker oren naar te hebben, maar niet te snel te willen gaan. "Er is een drempel voor organisatoren vanwege het kostenaspect. We willen het wel gaan doen, maar wellicht over twee jaar. Als je beleid gaat aanpassen, moet je organisatoren de tijd geven."



