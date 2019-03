Gedeputeerde Boerman: aanpak verkeershufters in coalitieakkoord

Dat zei gedeputeerde Boerman, verantwoordelijk voor verkeer, tijdens de derde meet up die RTV Oost organiseerde in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. Daar vroeg Eric Neef van de ANWB aandacht voor handhaving van fout verkeersgedrag op de weg.

Natuurlijk, auto's worden door nieuwe technieken steeds veiliger. Remmen bijvoorbeeld uit zichzelf of signaleren dat een automobilist in slaap valt. Allemaal heel positief, maar één van de belangrijkste veiligheidsrisico's in het verkeer blijft toch het gedrag van de automobilist zelf. En daar vroeg Eric Neef van de ANWB aandacht voor in Zwolle.

De suggesties van Neef werden gehoord in het Cultuurhuis Stadshagen in Zwolle. Niet alleen door het publiek maar ook door de politiek. Maar aanpak van wegen in Overijssel is een lastig verhaal, want de provincie is niet voor elke weg verantwoordelijk. De N50 werd door één van de bezoekers van de meet up direct aangestipt als een weg die veiliger moet en bovendien 2x2 baans.

Gedeputeerde Bert Boerman, in Zwolle aanwezig als lid van de ChristenUnie, zou het wel willen. Maar zo makkelijk gaat dat niet, betoogde hij. Ook niet als het gaat om de N50.

CDA Overijssel kwam in de persoon van Statenlid Bart van Moorsel nog met een bijzonder voorstel. Eén naar buitenlands voorbeeld: zet nepagenten in om mensen op hun eigen gedrag te wijzen, pleitte Van Moorsel.

Janarthan Sundaram, de nummer twee op de lijst van D66, ziet wel wat in een puntensysteem voor goed gedrag in het verkeer.

Ook de VVD vindt verkeersgedrag een belangrijk aandachtspunt. Statenlid Regien Courtz stipte in Zwolle aan dat haar partij al eerder het provinciebestuur heeft aangespoord om huftergedrag aan te pakken.

Courtz en de andere leden van Provinciale Staten zullen tot na de verkiezingen geduld moeten hebben voor de uitkomsten van het onderzoek bekend zullen zijn.

Misschien kunnen we als provincie nepagenten inzetten om mensen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Bart van Moorsel (CDA Overijssel)

Dat gedrag in het verkeer aangepakt moet worden, staat volgens Boerman als een paal boven water. Hij wilde dan ook wel toezeggen daar na de verkiezingen een agendapunt van te maken bij de coalitie-onderhandelingen.

Eric Neef van de ANWB was erg blij met de toezegging van de gedeputeerde, vertelde hij na afloop van de meet up aan verslaggever Simon Dirk Terpstra.

Handhaving is heel belangrijk, maar wel de verantwoordelijkheid van Den Haag, Fred Kerkhof (lijsttrekker 50PLUS)

Statenlid Fred Kerkhof van 50PLUS vindt het een mooie ambitie maar blijft liever reëel. Overijssel gaat niet over handhaving. Daarvoor is Den Haag verantwoordelijk.

Daar heeft Kerkhof formeel gelijk, maar de Overijsselse kiezer heeft daar geen boodschap aan. In Hét Verkiezingsprogramma van Overijssel kreeg een stelling over de aanpak van huftergedrag in het verkeer veel stemmen.

