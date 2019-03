Voormalig vrachtschip 'De Jonathan' klaar voor vakanties met gehandicapten

De Zwolse reisorganisatie Buitengewoon Reizen doet de boekingen. Volgens eigenaresse Gerda van het Land, die zelf in een rolstoel zit, is het varen met het binnenvaartschip een uniek en totaal nieuw vakantie concept in Nederland.

"We kennen natuurlijk de grotere passagiersschepen waarop mensen met een beperking kunnen varen, maar er is nog geen enkel schip voor mensen met een beperking dat je alleen of met een kleine groep kan bespreken voor een bijzondere vaarvakantie in ons mooie rivierengebied."

Meerdaagse tochten

De vierdaagse tochten vertrekken vanuit de thuishaven in Hasselt richting Zwolle, Kampen, Harderwijk, Lelystad en Urk. Op vrijdag kunnen mensen inschepen voor een dagtocht.

Per vaartocht kunnen er maximaal tien mensen met een handicap en hun eventuele begeleiders mee. De stichting zorgt voor drie vrijwilligers aan boord die meevaren, een schipper, een maatje en indien gewenst een kok. Tijdens de groepsreizen kan er ook door de deelnemers zelf aan boord gekookt worden, waardoor de reis iets goedkoper is.

Schip "De Jonathan" reisklaar voor mensen met beperking (Foto: RTV Oost)

Scherpe prijs

De reizen kosten per persoon tussen de 300 en 350 euro. Volgens secretaris Jan Popta een scherpe prijs, die onder de prijzen van de commerciële vaartocht aanbieders ligt. "We hebben dit schip als vrijwilligers gebouwd om zoveel mogelijk mensen met een beperking een leuke vakantie aan te kunnen bieden, dus ook de mensen die het anders niet zouden kunnen betalen."

De vrijwilligers hebben er, met heel veel hulp van bedrijven en instanties uit de regio, voor gezorgd dat het voormalige vrachtschip van alle gemakken voorzien is. Er zijn in totaal vijf tweepersoons hutten, waarvan twee rolstoel toegankelijke hutten met tillift. Iedere hut heeft ook een eigen was- douche- en toiletgelegenheid.



Ook zijn er aan boord twee trapliften aanwezig zodat alle ruimtes op het schip, zowel beneden als bovendeks voor alle deelnemers bereikbaar zijn.

Archiefbeelden RTV Oost proefvaart in 2018

Gerda van het Land zorgt er met de medewerkers van haar reisbureau Buitengewoon Reizen voor dat het de deelnemers aan de vaartocht aan niets zal ontbreken. Wel moeten mensen met een beperking, die zich niet zelf kunnen redden, zorgen voor een eigen begeleider. De vrijwilligers die meevaren kunnen helpen, maar zijn niet opgeleid om ook de verzorging van de deelnemers aan de vaartocht op zich te nemen.

Schip aanwinst voor reisaanbod

De eigenaresse van het reisbureau is enthousiast over het eindresultaat dat de vrijwilligers na acht jaar hard werken hebben bereikt.

"Ik vind het fantastisch, aan elk detail is gedacht. Hoe mooi is het om straks met dit schip het prachtige rivierlandschap in de kop van Overijssel en net daarbuiten te bevaren. In één woord geweldig. Dit schip is absoluut een aanwinst in het reisaanbod voor mensen met een beperking en sowieso ook een aanwinst voor de provincie Overijssel", aldus Van het Land.

Vaarseizoen

Op 16 maart is er een open dag en kan het schip bekeken worden. Het vaarseizoen start 6 mei en duurt tot en met 27 september.