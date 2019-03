Buurtbewoners over beschieting in Enschede: "Ik dacht eerst aan een plofkraak"

Een huis aan de Zunabrink in Enschede is afgelopen nacht beschoten (Foto: News United / Dennis Bakker)

"Het leek wel even oorlog", zegt een bewoner van de Enschedese Zunabrink. Een huis in die straat werd afgelopen nacht beschoten met meerdere kogels. "Geen idee waarom, want het huis staat nog leeg."

Andere buurtbewoners bevestigen dat het huurhuis net was toegewezen door de woningcorporatie. "Overdag is er wel eens iemand aan het klussen, maar die woont er nog niet." Dat bevestigt ook de directe buurman. "Ik heb nog geen kennisgemaakt."

Plofkraak

De schietpartij moet net na één uur vannacht zijn geweest. "We waren net naar bed", zegt de overbuurvrouw. "Ik was nog aan het lezen en hoorde ineens allerlei lawaai. Ik dacht eerst dat er een plofkraak of iets dergelijks werd gepleegd, gevolgd door glasgerinkel. Daarna hoorde ik wegscheurende auto's. Achteraf blijkt dat huis dus beschoten."

De politie heeft vannacht onderzoek gedaan, onder meer met honden. Dat onderzoek was begin van de ochtend afgerond. Behalve de beschoten pui is er niets meer te zien.

De woning is behoorlijk beschadigd. Over de kostenpost kan woningcorporatie Ons Huis nog niets zeggen. "Er is iemand van ons onderweg naar het huis om de schade op te nemen. Verder weten we nog niks."

Beschietingen huizen

Over het hoe en waarom van de schietpartij blijft het voorlopig dus gissen. Het is ook niet duidelijk of er een verband is met verschillende beschietingen van huizen in 2017.

Toen werden er in Enschede en Almelo verschillende panden beschoten met automatische wapens. Voor die beschietingen zit iemand vast. Hij maakte volgens justitie onderdeel uit van de zogenoemde Goliath-bende, die zich volgens het OM verrijkt met grootschalige drugshandel.