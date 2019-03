Schip met daarop 240 ton zware brug kan niet uitvaren door harde wind

Het schip met daarop de 240 ton zware brug dat in de haven van Wijhe ligt, is vanmorgen niet uitgevaren. Dat komt door de harde wind. Later vandaag is het schip alsnog vertrokken.

Vanmorgen zou het pontonschip uitvaren richting Amsterdam, zodat de brug daar geverfd kon worden. Die vaart werd aanvankelijk uitgesteld tot morgen, maar aan het begin van de middag heeft het schip alsnog het ruime sop gekozen.

"Het waait veel te hard om te varen", verklaarde Frank Rijksen van Spie Wijhe. "We moeten het IJsselmeer over en ook daar is code geel afgekondigd." Het schip vaart vandaag tot aan Kampen, morgen wordt de reis richting Amsterdam voortgezet.





Mega-operatie

Afgelopen weekend werd tijdens een mega-operatie de brug vanuit de fabriek in Wijhe richting de Loswal vervoerd. Omdat de brug zo groot is, moest hij rechtop vervoerd worden. De constructie was in totaal zo'n dertig meter hoog.

Eenmaal bij de Loswal is de brug met behulp van hijskranen 'plat' gelegd. Vervolgens is hij op een pontonschip gereden.



'Die ene dag kunnen we wel weer inlopen'

Dat schip moet de brug naar Amsterdam brengen. Vanuit de hoofdstad gaat het gevaarte over ongeveer vier weken naar zijn eindbestemming: Wormerveer.



Of Wormerveer door de opgelopen vertraging nu langer op zijn nieuwe Prinses Amaliabrug moet wachten? "Nee, dat denk ik niet", zegt Rijksen. "Die ene dag vertraging kunnen we wel weer inlopen."