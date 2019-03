Vermeend kopstuk Almelose wietbende Nieuwstraatkwartier op vrije voeten

De hennepbende in Almelo was volgens het OM goed georganiseerd (Foto: Getty Images / JohnAlexandr)

De man zit nu een half jaar in voorarrest. En omdat de rechter nog geen voorschot wil nemen op de eventueel op te leggen straf, wordt hij voorlopig in vrijheid gesteld. Het besluit werd door de familie met luid gejuich ontvangen. Binnenkort neemt de rechtbank een besluit of zijn broers en andere mede-verdachten ook vrij komen. Afgelopen december werden er al 4 medeverdachten op vrije voeten gesteld.

Harde hand

Volgens justitie regelde de Almeloër dat er personeel was om in hennepkwekerijen te knippen en zorgde hij dat er panden waren om wiethokkken in te maken. Het OM zegt dat iedereen een eigen rol in de organisatie had. Zo was er één grote leider. Hij had volgens justitie samen met zijn twee broers alle touwtjes in handen en regeerde met harde hand. Het OM zegt dat hij geweld niet schuwde, zo stopte hij eens een doorgeladen pistool in iemands mond.

Rolverdeling

Ook was één verdachte verantwoordelijk voor de aanvoer van wiet naar coffeeshops en was een ander verantwoordelijk voor contacten met huurders of verhuurders van panden waarin hennepkwekerijen zaten. Daarnaast waren er een 'elektricien' en een 'inrichter'.

In totaal runde de hennepbende zeker vijftien kwekerijen, zegt het OM. "En als er eentje werd opgerold door de politie, werd er elders weer een nieuwe opgezet." De wiethokken zaten met name in Almelo. Ook zat er eentje in het Belgische plaatsje Mol. Eén van de verdachte broers had contact met degene die de kwekerij daar runde, aldus het opsporingsapparaat.

Bewijs

Tegen de groep verdachten zijn er verschillende belastende verklaringen van getuigen en medeverdachten. Ook beschikt justitie over verschillende geheime geluidsopnames en tapgesprekken. Met de opbrengsten van de hennepkweek zouden onder meer badkamers, dakkapellen en auto's zijn gefinancierd.

Bijna 50 verdachten

Naast de 'bendeleden' zijn er nog 36 verdachten in beeld die betrokken zijn geweest bij de hennepteelt. Justitie gaat hen allemaal strafrechtelijk vervolgen. Onder hen zijn twee zogenoemde 'klikagenten'. Zij zouden veelvuldig informatie naar de hennepbende hebben gelekt.

Het is nog niet duidelijk wanneer het eindproces dient. In de tussentijd moeten er nog bijna 40 getuigen gehoord worden.