Programma: Kraker in hoofdklasse en toppers voor Landstede Basketbal

Betaald voetbal

In de eredivisie spelen beide Overijsselse clubs deze week op zondag. PEC Zwolle speelt om 12.15 uur tegen AZ en om 14.30 uur gaat Heracles Almelo op bezoek bij FC Emmen.

FC Twente en Go Ahead Eagles spelen vrijdagavond een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper Twente gaat naar TOP Oss, de nummer zeven. Go Ahead Eagles speelt bij FC Volendam.

In de 2e divisie speelt HHC Hardenberg het uitduel bij De Treffers.

Amateurvoetbal

In de zaterdaghoofdklasse B is de kraker tussen koploper Staphorst en nummer drie Excelsior'31 onze livewedstrijd. Naast die Overijsselse derby, is er nog een. Berkum speelt in eigen huis tegen Genemuiden. In de strijd tegen degradatie ontvangt DETO SDC Putten en krijgt SVZW Buitenpost op bezoek.

Op zondag gaat HSC'21 in de 3e divisie op bezoek bij JVC Cuijk en krijgt Quick'20 bezoek van OFC.

Daarnaast komen er deze week nog vier Overijsselse clubs in actie in de achtste finales van de Districtsbeker Oost. Barbaros speelt vanavond tegen DOS'37 en Berkum ontvangt Quick'20. Eerder plaatsten Vroomshoopse Boys en Rohda Raalte zich al voor de laatste acht.

Vrouwenvoetbal

Bij de vrouwen staan zaterdag de kwartfinales van de KNVB Beker op het programma. FC Twente krijgt dan sc Heerenveen op bezoek en PEC Zwolle ontvangt Excelsior.

Basketbal

Voor de basketballers van Landstede Basketbal staan er deze week twee toppers op het programma. Zaterdag speelt de nummer twee tegen nummer drie New Heroes en zaterdag gaat de Zwolse ploeg op bezoek bij koploper Leiden. Die ploeg is, net als Landstede, als geplaatst voor de play-offs. Daarin strijden de nummers één tot en met acht om de landstitel.

Jolly Jumpers kan zich al een tijdje niet meer plaatsen voor de play-offs. Het speelt nog twee duels. Zaterdag is de voorlaatste tegen hekkensluiter Martini Sparks.

Handbal

De handbalsters van Dalfsen beginnen zondag aan de play-offs om de titel tegen HandbaL Venlo. Het gaat in de eerste ronde om een best-of-2. De datum van de return is nog niet bekend.

In de degradatiegroep strijden Borhave en DSVD tegen degradatie. Zaterdag zijn in de eerste ronde respectievelijk Foreholte en SEW de tegenstander. De nummer laatst van de eindstand degradeert, de nummer voorlaatst speelt promotie/degradatie.

Hockey

Na een lange winterstop gaat komend seizoen de tweede competitiehelft van start voor de hockeyers. Zwolle is bij de vrouwen middenmoter in de overgangsklasse. Bij de heren zijn ze koploper in de 1e klasse.

Squash

De squashers van Twente zijn tweede in de eredivisie. Morgenavond spelen ze thuis tegen nummer zes Squash City. De dames van Zwolle spelen de topper tegen Utrecht en strijden daarin om de tweede plek.

Volleybal

In de kampioensgroep bij de vrouwen staat deze week een dubbel programma op de rol. Eurosped verloor de eerste twee wedstrijden en speelt deze week de uitwedstrijden bij koploper Sliedrecht Sport en nummer twee VC Sneek. Set-Up'65 won juist de eerste twee duels en komt in actie tegen Sneek en FAST. Regio Zwolle komt alleen zaterdag in actie. Het ontvangt dan Sliedrecht Sport.

Voor Apollo 8 begint zaterdag de strijd tegen degradatie. De eerste tegenstander is US, dat de eerste wedstrijd verloor van Alterno. Bij de mannen gaat Topvolleybal Zwolle, dat de eerste wedstrijd verloor van SSS, op bezoek bij VoCASA.

Waterpolo

De waterpoloheren van Het Ravijn strijden nog steeds om een plek bij de eerste acht en daarmee de play-offs. Zaterdag gaat het op bezoek bij De Ham, een duel tussen de nummers negen en acht. De vrouwen komen niet in actie deze week.

