Forse toename anonieme tips over drugslabs in Overijssel

Het aantal anonieme tips over drugslabs in de provincie Overijssel is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van Meld Misdaad Anoniem. Vorig jaar kwamen er 40 meldingen binnen tegenover 30 het jaar ervoor: een stijging van 25 procent.

door Jan Colijn

Opvallend detail: waar er sprake is van een toename van de drugslabs daalt juist het aantal meldingen over hennepkwekerijen.

Drugsafval

Eerder al werd bekend dat Oost-Nederland in 2018 te maken had met een recordaantal dumpingen van drugsafval. In totaal ging het om 55 incidenten en nog eens 36 verdachte gevallen. Daarbij gaat het vooral om chemische stoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs, waaronder xtc en ghb.

Verschuiving drugslabs

De politie sloeg al eerder alarm over de toename van het aantal drugslabs in woonwijken en de grote risico’s die daarmee gepaard gaan.

De politie komt veel van die drugslabs op het spoor dankzij tips die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem. Over heel Nederland gaat het om 249 meldingen: een stijging van 40 procent. Het was het vierde achtereenvolgende jaar dat dit aantal toenam.

Uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem blijkt bovendien dat er sprake is van een verschuiving van de drugslabs. Waar in het zuiden van het land het aantal meldingen hierover vrijwel gelijk blijft, is er in de rest van Nederland - waaronder Overijssel - sprake van een forse toename.

Daling 'hennep-meldingen'

Opvallend is dat het aantal tips over hennep juist daalt. In Twente nam dit af van 298 naar 201 (-33%), in IJsselland van 110 naar 93 (-15%).

Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem, zegt er rekening mee dat de daling het gevolg is van het feit dat de hennepkwekerijen steeds vaker vanuit de woonwijken naar het meer verlaten buitengebied verhuizen, waar minder toezicht is: “Maar misschien komt het ook wel door de huidige geluiden over regulering van de hennepteelt door de overheid. Dat is uiteraard heel wat anders dan wanneer hennep gelegaliseerd zou worden, maar wellicht ontstaat bij het grote publiek daardoor toch de indruk dat hennepteelt allemaal wat minder ernstig zou zijn.”



Janssen benadrukt overigens dat de opbrengst uit hennepkwekerijen nog altijd onverminderd groot is. Landelijk is er sprake van een geschatte straatwaarde van 37 miljoen euro.

Daling aantal tips

Overigens is er tegelijk met de daling van het aantal 'hennep-meldingen' over de hele linie sprake van een afname van het aantal meldingen. Dat is voor het eerst in de historie van Meld Misdaad Anoniem. Landelijk gaat het om 11 procent minder meldingen, voor Twente gaat het om een daling van 20% (541 meldingen), voor IJsselland 12% (343 meldingen).

Volgens zegsman Janssen is de oorzaak van die daling nog onduidelijk. "Mogelijk heeft het te maken met de landelijke daling van de misdaadcijfers. De reden van de daling is extra lastig omdat de politie de jaarcijfers over 2018 nog niet heeft gepresenteerd."



Onder de Loep

Behalve over drugs komen er via Meld Misdaad Anoniem traditioneel veel tips binnen over straatcriminaliteit, waaronder zakkenrollerij, winkeldiefstal en straatroof. Volgens woordvoerder Janssen komen de meeste tips over dit soort onderwerpen binnen naar aanleiding van Opsporing Verzocht en regionale opsporingsprogramma’s, waaronder Onder de Loep van RTV Oost.