Almelo eist miljoen subsidie terug van omstreden 'casino-zorgbureau'

De directeur van zorgbureau Victorie was veelvuldig in het casino te vinden (Foto: RTV Oost)

De gemeente Almelo sleept het omstreden ‘casino-zorgbureau’ Victorie voor de rechter. De gemeente eist over de afgelopen drie jaar in totaal 1 miljoen euro aan subsidies terug. Het zorgbureau kwam onder vuur te liggen nadat was gebleken dat er tonnen aan zorggeld waren verdwenen, terwijl de directeur vele honderden keren in het casino zat.

door Jan Colijn



Vooruitlopend op de rechtszaak heeft de gemeente beslag laten leggen op alle tegoeden van diverse bedrijfsonderdelen van Victorie. Bovendien is er beslag gelegd op alle privébezittingen van zowel de directeur als haar adjunct-directeur. Daarbij gaat het om bankrekeningen, maar ook de woningen en aandelen.



Victorie houdt zich onder meer bezig met de opvang van probleemjongeren.



Borstvergroting van zorggeld

Het zorgbureau kwam landelijk in het nieuws nadat onderzoek een aantal bizarre details aan het licht had gebracht. Zo bleek dat de directeur in nog geen drieënhalf jaar tijd 703 keer een bezoek aan het casino had gebracht, waarvan 115 keer samen met dezelfde cliënt, iets wat in strijd is met de gedragscode voor hulpverleners.

Bovendien bleek uit een vertrouwelijk rapport – in het bezit van RTV Oost – dat de directeur de cliënten voor zich probeerde te winnen door van zorggeld allerlei luxe cadeaus te kopen, waaronder dure trainingspakken en een Louis Vuitton-tasje. Ook had een van de cliënten van de zorgsubsidies een borstvergroting ondergaan.

Geld teruggeëist

De gemeente sleept het zorgbureau nu voor de rechter en eist over de jaren 2016 tot en met 2018 voor in totaal 1 miljoen aan uitgekeerde subsidies terug. Het gaat om 670.000 euro voor Beschermd Wonen, 245.000 euro aan PGB-geld en bijna 140.000 euro voor Zorg in Natura.

Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekend, maar volgens een gemeentewoordvoerster schrijft de wet voor dat een dergelijke ontnemingsvordering binnen 28 dagen moet plaatshebben.



Aangifte zorgfraude

Los van deze civiele procedure heeft de gemeente bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van zorgfraude. Justitie heeft nog geen beslissing genomen over eventuele strafvervolging.

Kort geding tegen gemeente

Overigens heeft de directeur op haar beurt een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen, waarin ze eist dat het stopzetten van de subsidie wordt teruggedraaid.

Victorie heeft onder meer een crisisopvang voor probleemjongeren aan de Ootmarsumsestraat in Almelo. Die is ondanks de huidige problemen nog altijd geopend.