Wonen, werken en leren in oud ziekenhuis: verbouwing Enschedese De Stadsmaten in volle gang

In 2020 moet de ingrijpende verbouwing klaar zijn en is het voormalig ziekenhuis De Stadsmaten in Enschede een stadscampus waar duizenden mensen wonen, werken en leren.

Het oude ziekenhuis heeft een vloeroppervlak van 55.000 vierkante meter en wordt ingericht voor wonen, werken en leren. De nieuwe stadscampus krijgt 271 (kleine) appartementen voor studenten, verhuurbare ruimtes voor startups of bestaande bedrijven en ruimtes voor een onderwijsinstelling zoals Saxion. In de stadscampus is er ook veel aandacht voor ontmoeten, recreatie en sport.

De Stadsmaten

105 jaar geleden, in 1914, opende het rooms-katholieke ziekenhuis aan het Ariënsplein voor het eerst de deuren. In 1988 fuseerde De Stadsmaten met Ziekenzorg, het andere ziekenhuis in Enschede en ging verder onder de naam MST. Na de nieuwbouw van MST was het oude gebouw van De Stadsmaten overbodig en werd door de gemeente Enschede te koop gezet.

2020

De Belgische projectontwikkelaar Live had er wel oren naar en kocht het complex voor ruim vier miljoen euro. Oud-wethouder Marijke van Hees is nauw bij het project betrokken: "Dagelijks verblijven er hier straks zo'n tweeduizend mensen, pin me er niet op vast maar als alles volgens plan verloopt is de stadscampus eind 2020 klaar."