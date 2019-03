Expeditie Oost: de kleine maar fijne optocht van Broekland

Broekland, rond het middaguur: twee potige mannen, gehuld in gele hesjes, leunen tegen een dranghek. Eén van hen rookt forse sigaar. Nee, ze zijn niet van een maatschappelijke protestbeweging maar moeten het verkeer in goede banen leiden bij de jaarlijkse carnavalsoptocht in het dorp. Veel valt er niet te leiden want het is nog bijzonder rustig in Broekland.

Harde wind

“Maar we zijn al lang blij dat het doorgaat”, zegt één van de verkeersregelaars. En inderdaad: bijna hadden harde wind en striemende regen roet in het eten gegooid. Het bestuur van de plaatselijke carnavalsvereniging belegde in de vroege ochtend zelfs een extra vergadering. Met een verlossende uitkomst: “it giet oan”.

Leeg

Dus staat rond half 1 de kleine stoet van praalwagens opgesteld voor het Broeklandse café de Hoppe, het startpunt van de parade. Binnen klinkt harde carnavalsmuziek door een lege ruimte. “Het feest begint pas na de optocht”. Ondertussen zijn de Broeklandse straten nagenoeg uitgestorven. Ook voor het versierde huis van de plaatselijke hoogheid Sikko geen leven in de brouwerij.

IJlings

Dan klinkt uit de verte het gedreun van bas-tonen en komt de eerste carnavalswagen de straat ingereden. De jeugdige carnavalsvierders zwaaien uitbundig naar een vijftal toeschouwers dat ijlings naar buiten is gesneld. “Ja, het is hier altijd rustig”, zegt een vrouwelijke kijker. “Maar zo kun je de wagens goed bekijken, niemand staat je er voor”.

Feestneus

De plaatselijke carnavalsstoet is de enige die ze ziet. “Ik ben niet zo’n feestneus”, bekent ze. “Maar ik verheug me al wel op morgen. Dan is hier het jaarlijkse foekepotten”. Inmiddels verdwijnt de laatste wagen al weer uit het straatbeeld. In minder dan tien minuten is de hele optocht gepasseerd. Het feest in café de Hoppe kan beginnen.