Moeder en vriend ontkennen betrokkenheid bij gewelddadige dood Hengelose Xaja

"Ik weet het niet, ik heb Xaja niet mishandeld, ik geloof niet dat Sarinda haar dochter iets heeft aangedaan. Maar ik weet niet wat er wel is gebeurd." Maick, de toenmalige vriend van moeder Sarinda, blijft voor de rechters ontkennen iets te maken te hebben met de gewelddadige dood van het 14 maanden oude meisje in 2017.

De rechtbank in Almelo probeerde vandaag van zowel de moeder van Xaja als van Maick te horen te krijgen wat er in de nacht van 11 op 12 oktober met Xaja is gebeurd. "Iemand van jullie twee moet weten wat er is gebeurd. Jullie waren als enigen bij Xaja. Vertel dan toch wat er is gebeurd, ook voor de nabestaanden, laat de familie het een plekje geven."

Sarinda en Maick worden beide verdacht van de mishandeling en de dood van het meisje.

112 melding

Xaja werd op de bewuste donderdagochtend in oktober 2017 rond 10 uur levenloos aangetroffen door de hulpdiensten. Ze zat onder de blauwe plekken en was al koud en grauw. Verdachte Maick had die ochtend 112 gebeld, omdat het meisje niet goed werd toen hij haar het flesje gaf. Sarinda was op dat moment voor haarzelf bij de huisarts.

De rechter hield Maick voor dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Xaja met het letsel wat ze had, überhaupt rechtop een flesje had kunnen krijgen. Ze vraagt herhaaldelijk wat er is gebeurd in de uren voordat de verdachte 112 belde. "Ik weet het niet. Ik probeerde haar aan te spreken, maar ze reageerde niet. Toen belde ik 112. Ik heb geen blauwe plekken gezien."

Dat terwijl hulpdienstmedewerkers die ter plaatse kwamen al snel in de gaten hadden dat het kind geweld was aangedaan. Xaja had tientallen botbreuken, zat onder de blauwe plekken en later in het ziekenhuis bleek ook dat er zwaar letsel was aan haar romp, hoofd en dat er drugs in het bloed van het meisje zat.

Moeder ontkent geweld

De moeder van Xaja was vanochtend aan het woord. Ook zij ontkent alle betrokkenheid bij de dood van haar dochter. Ze heeft nooit blauwe plekken gezien bij het kleine meisje. Dat terwijl de biologische vader foto's had gemaakt van in zijn ogen onverklaarbare blauwe plekken. De rechter vroeg Sarinda of ze bang is voor Maick en of ze hem daarom in bescherming neemt. Sarinda gaf daarop aan dat ze niet weet wat er gebeurd is en dat ze er zelf niet bij betrokken is geweest.

De rechters waren zichtbaar geïrriteerd. Ze hebben het gevoel dat ze na maanden onderzoek maar niet verder komen, omdat de twee personen die moeten weten wat er gebeurd is, niets zeggen.

De rechtszaak gaat morgen verder. Het Openbaar Ministerie komt dan waarschijnlijk met een eis en de advocaten komen dan aan het woord.