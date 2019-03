Zeldzame vlinder gespot in Overijssel

De vlinder is ernstig bedreigd en was nagenoeg verdwenen uit Nederland. Het is niet vastgesteld dat ze zich in Nederland kunnen voortplanten, maar het lijkt erop dat ze zich weer kunnen vestigen in ons land, aldus de Vlinderstichting.



De Overijsselse meldingen komen uit de buurt van Deventer en Enschede.

Overwintering

De grote vos overwintert, net als zijn kleine broertje de kleine vos, als vlinder. Dit betekent dat ze ook vroeg in het jaar al te zien zijn. Tijdens het mooie weer van de afgelopen weken is de grote vos dan ook op verschillende plekken in Nederland gezien.

Eitjes en rupsen

De vlinder moet zich nu nog voortplanten. Zodra dat het geval is lijkt de vlinder zich hier weer definitief te vestigen. Als de rupsen van de vlinder gevonden zijn, is het zeker dat hij zich voortgeplant heeft.