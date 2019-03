Wordt tbs van moordenaar Maartje Pieck opgeheven? Rechtbank doet vandaag uitspraak

Wordt de tbs van de man die negentien jaar geleden Maartje Pieck uit Kampen om het leven bracht definitief stopgezet? De rechtbank doet daar vandaag uitspraak over. Twee weken geleden verklaarden psychisch deskundigen en de reclassering dat de tbs-behandeling afgerond was. Het Openbaar Ministerie wilde juist verlenging van de tbs met een jaar.

Vorig jaar besloot de rechter dat de straf en behandeling onder voorwaarden konden worden beëindigd. Eén van die voorwaarden was dat hij zich niet in Kampen mocht vertonen. Ook mocht hij geen alcohol drinken. Verder woont hij het merendeel van de week weer bij zijn vrouw -niet meer in Kampen- en werkt hij fulltime in de metaalsector.

'Verlenging met één jaar'

Het Openbaar Ministerie zei twee weken geleden juist dat de tbs met een jaar verlengd moet worden. "De tbs moet eerst een jaar voorwaardelijk zijn geschorst, voordat de behandeling definitief kan eindigen. En dat is pas in april, niet eerder." Justitie wil ook dat het verbod om in Kampen te komen wordt gehandhaafd.

Naar zolder gesleurd

De 15-jarige Maartje Pieck uit Kampen werd op 11 juli 2000 tijdens het rondbrengen van folders in haar woonwijk door buurtbewoner Jan H. vastgepakt en naar zolder gesleurd. Daar wilde hij haar misbruiken. Toen ze begon te gillen, wurgde hij haar. Het stoffelijk overschot dumpte hij in het Revebos, tussen Kampen en Dronten. H. deed vervolgens zelf nog mee aan een zoektocht naar het meisje.

Haar lichaam werd twee dagen later gevonden. H. kwam vervolgens in beeld als verdachte, omdat op het lichaam haartjes van fretten werden gevonden. Jan H. hield in huis tientallen fretten als hobby. Hij bekende en werd vervolgens door de rechter tot een celstraf van vijftien jaar en tbs veroordeeld.

Twee weken geleden zei Jan H. dat hij zich fijn voelde bij zijn regelmatige leven. Hij drinkt niet meer en heeft daar ook geen behoefte aan. Maar de nabestaanden denken dat de positieve houding een toneelstukje is en houden hun hart vast als hij weer helemaal vrij man is.

De uitspraak wordt aan het begin van de middag verwacht. RTV Oost zal op de verschillende kanalen berichten over de uitspraak.