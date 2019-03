Beloften: FC Twente verslaat PEC Zwolle, eerste puntenverlies voor GA Eagles

Jong FC Twente heeft vanavond op de valreep drie punten gepakt in de de topper tegen Jong PEC Zwolle gewonnen. In Hengelo werd het 3-2 voor de thuisploeg.

PEC Zwolle leek in de slotfase nog een punt te pakken doordat Gustavo Hamer een strafschop benutte (2-2), maar vlak daarna maakte Mats Wieffer de winnende treffer voor de club uit Enschede. Het was zijn tweede doelpunt van de avond; eerder had Michael Maria de score geopend. Voor PEC Zwolle was Lars Miedema trefzeker in de eerste helft. Bij FC Twente maakte verdediger Jeroen van der Lely zijn rentree na een knieblessure.

FC Twente is door de zege de koploper in de kampioenspoule. PEC Zwolle zakt naar de vierde plaats.

Go Ahead Eagles

De beloften van Go Ahead Eagles hebben voor het eerst puntenverlies geleden. De thuiswedstrijd tegen Jong Heerenveen eindigde vanavond in 0-0. Go Ahead Eagles staat nu op de tweede plaats in poule B.