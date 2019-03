Praat mee: Overijsselse bedrijven moeten over op Engels als voertaal

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.

Mark Voortman, CEO van de Voortman Steel Group in Rijssen, heeft Engels als voertaal ingevoerd bij zijn bedrijven. Voortman: "Om te blijven groeien is ook buitenlands personeel noodzakelijk, dat hebben we al veel. Dus vergaderen we bijna altijd in het Engels."

Voortman zei dat op de relatiedag van hogeschool Saxion. En, hij riep andere bedrijven op hetzelfde te doen. Ben jij het met hem eens? Is het wenselijk dat bedrijven zijn voorbeeld volgen?

Laat het weten door te stemmen. Reageren mag natuurlijk ook. Dat kan hieronder, via Facebook of stuur via WhatsApp (06-570 33 333) een appje of audioboodschap. Wie weet hoor je jezelf dan terug in onze radio-uitzending.