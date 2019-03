Gemeenteraad van Enschede keert zich tegen statutenwijziging bij FC Twente

De gemeenteraad van Enschede gaat niet zonder slag of stoot akkoord met de statutenwijziging bij FC Twente die het mogelijk maakt dat leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de club geld ook in FC Twente hebben gestoken. Ook de manier waarop de club beoogd directeur Paul van der Kraan in dienst wil nemen, kan niet rekenen op instemming van de raad.

De statutenwijziging komt op verzoek van van FC Twente. Het is een eis van de noabers, de groep investeerders die 14 miljoen heeft gereserveerd zodat FC Twente twee jaar kan overleven in de Keuken Kampioen Divisie. De geldkraan gaat pas open als een lid van de noabers, Frans Weghorst, plaats mag nemen in de RvC.

Dat zou betekenen dat FC Twente terugkeert naar een constructie waarbij een persoon die met geld in de club zit een belangrijke stem krijgt bij uitstippelen van het beleid van de club.

Rapport Knüppe

Meerdere raadsleden verwezen maandagavond in de vergadering van de stedelijke commissie naar het rapport Knüppe uit 2016. Onderzoeker Ben Knüppe adviseerde in dat rapport dat bestuurders van de club op geen enkele wijze gelieerd mogen zijn aan FC Twente.

Mannen als Joop Münsterman en Aldo van der Laan hadden te grote financiële belangen. Dat leidde tot wanbeleid waardoor de club meerdere keren langs de afgrond scheerde. Als reactie op het nadrukkelijke advies van Ben Knüppe werden de statuten van FC Twente gewijzigd.

Maar de bakens bij FC Twente zijn de laatste twee jaar verzet. Er wordt hard gewerkt om de club weer gezond te maken en bestuurders als Joop Munsterman, Aldo van der Laan en andere bestuursleden die met geld in de club zaten, moesten het veld ruimen.

Voor één lid van de RvC wil de club nu een uitzondering maken, maar daar is dan opnieuw een statutenwijziging voor nodig. De KNVB is al akkoord en ook het gemeentebestuur van Enschede ziet geen belemmeringen. Het wilde de wijziging wel eerst voorleggen aan de raad.

Schuldsaneringsplan

Een meerderheid van die gemeenteraad wil de statutenwijziging echter pas overwegen als het schuldsaneringsplan van de club in de gemeenteraad is besproken. Dat gebeurt pas volgende maand.

Dat kan voor FC Twente te laat zijn, waarschuwde wethouder Eelco Eerenberg die liet doorschemeren dat FC Twente waarschijnlijk al in april geld nodig heeft van de noabers. Wethouder Eerenberg beloofde de raad dat hij in gesprek gaat met FC Twente om meer duidelijkheid te krijgen over het moment waarop de club geld nodig heeft van de noabers.

Irritatie

De wethouder had te maken met geïrriteerde raadsleden die zich overvallen voelen door het moment waarop vergaderd moest worden over de voorgenomen statutenwijziging. Eerder had de raad met de wethouder afgesproken dat deze statutenwijziging gelijktijdig met het saneringsplan van FC Twente zou worden behandeld.

Volgens Eerenberg moest het wel eerder, omdat het opstellen van dat saneringsplan langer duurde dan verwacht en FC Twente bovendien ook verder moet. De nieuwe algemeen directeur moet aan de slag kunnen.

Het is de bedoeling dat in april Paul van der Kraan, nu nog werkzaam bij FC Den Bosch, directeur wordt. Hij wil echter dat FC Twente hem inhuurt via zijn bedrijf VDK Consultancy. Ook om dat mogelijk te maken is een wijziging van de statuten nodig.

Andere bestuurder

Maar de gemeenteraad vindt het helemaal geen goed idee dat FC Twente de nieuwe directeur via zijn bedrijf inhuurt. Van der Kraan is de enige bestuurder van die BV. Leden van de raad vrezen dat Van der Kraan een andere bestuurder naar voren zal schuiven, zonder dat de gemeente daar iets tegen in heeft te brengen.

En dan is er nog het plan van FC Twente om aandelen uit te geven in ruil voor investeringen in de club. Ook over die constructie bestaan nog veel vragen bij de raad.

Marc Teutelink van Burger Belangen Enschede wil graag weten wat de rechten en plichten van die aandeelhouders worden. Hij gaf aan, net als opnieuw een meerderheid van de raad, dat zijn partij de uitgifte van de aandelen pas wil bespreken als het schuldsaneringsplan van de gemeente in de raad komt.

Teutelink kondigde samen met VVD-raadslid René Kreeft aan met een drietal moties te komen waarin voorstellen worden gedaan om het huidige voorstel van het college voor een statutenwijziging aan te passen.

Namens FC Twente was Dennis Schipper van de Raad van Commissarissen aanwezig. Hij drukte de raad op het hart dat FC Twente wordt bestuurd door een andere club mensen. Ook gaf hij aan dat er een nieuwe wind waait bij FC Twente. "Ik snap de emoties, maar dit zijn ondernemers uit de regio die een boel geld in de club hebben gestopt."

Het voorstel van het college voor de statutenwijziging bij FC Twente wordt volgende week besproken in de voltallige gemeenteraad.