Raad Enschede wil geloofsbrief van beoogd FC Twente-directeur Van der Kraan

De gemeenteraad van Enschede wil dat de beoogd algemeen directeur van FC Twente, Paul van der Kraan, een geloofsbrief overlegt aan de inwoners van Enschede. In die brief moet Van der Kraan beloven dat hij zijn werkzaamheden voor FC Twente zal uitvoeren 'steeds en slechts in het belang van de club.'

Het staat in een motie die op initiatief van VVD en Burgerbelangen Enschede volgende week wordt ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering waar verder wordt gesproken over een statutenwijziging bij de club. Die is nodig om FC Twente financieel vooruit te helpen én de aanstelling van Van der Kraan mogelijk te maken.

De motie wordt door de voltallige gemeenteraad gesteund.

Handen niet op elkaar

Vanavond sprak de gemeenteraad in een commissievergadering al over het collegevoorstel om een statutenwijziging bij FC Twente door te voeren. Dat voorstel kreeg de handen van de aanwezige raadsleden niet op elkaar. Wat duidelijk werd is dat er veel oud zeer zit bij de raad over de handelswijze van oud-bestuurders Joop Munsterman en Aldo van der Laan.

Die twee en nog een aantal andere bestuursleden van de club hadden flink geïnvesteerd in FC Twente en namen verkeerde beslissingen. Het leidde onder meer tot de schimmige deal met investeringsmaatschappij Doyen. Onderzoeker Ben Knüppe adviseerde om niet langer mensen die financieel gelieerd zijn aan de club plaats te laten nemen in de Raad van Commissarissen om belangenverstrengeling te voorkomen.

Op dat advies beroepen de Enschedese raadsleden die nu ageren tegen het voorstel van FC Twente om het weer mogelijk te maken één lid van de RvC toe te laten die heeft geïnvesteerd in de club. De noabers, goed voor veertien miljoen euro die ze maar wat graag in de club investeren, willen dat één van hen plaats neemt in de RvC.

Onafhankelijk

Maar wie zegt dat deze noaber wel onafhankelijk besluiten kan nemen in het belang van de club? Dat was wel ongeveer de strekking van de boodschap van de meeste raadsleden. Wie betaalt, bepaalt en het rapport Knüppe had er nou juist voor gezorgd dat dit niet meer mogelijk was bij FC Twente.

Het lijkt erop dat de gemeenteraad op voorhand niemand die zich in wil zetten voor FC Twente meer vertrouwt. De manier waarop beoogd algemeen directeur Paul van der Kraan zich wil laten inhuren, leidt tot wantrouwende blikken. Van der Kraan wil zich in laten huren via zijn management-BV VDK Sport Consultancy, in het bedrijfsleven een normale constructie.

Van der Kraan is de enige bestuurder van die BV, maar kan als hij eenmaal is ingehuurd door FC Twente, iedereen die hij wil naar voren schuiven. Dat willen VVD en BBE voorkomen. En dus is daar het voorstel voor een publieke geloofsbrief. Niet alleen bestemd voor de raad, maar gericht aan alle Enschedeërs. Daarin moet Van der Kraan verklaren dat hij:

geen andere natuurlijke personen via zijn management BV in zal zetten voor de diverse bv’s van FC Twente c.q. de club.

zijn beslissingen en taakuitvoering steeds en slechts in het belang van de club zal doen c.q. verrichten.

zijn aandelen in zijn management BV niet zal vervreemden, gedurende zijn betrokkenheid bij FC Twente

Het zegt iets over hoe gevoelig het voorstel van FC Twente ligt bij de raad. De KNVB is al akkoord, want FC Twente gedraagt zich immers al twee jaar netjes volgens de regels. En ook het college ziet geen belemmeringen.

Volgens raadslid Henri de Roode van ChristenUnie raakt het voorstel van FC Twente 'een open zenuw'. Bijna alle partijen gingen met de hakken in het zand staan. D66 was nog het meest toeschietelijk. De partij voorziet problemen bij FC Twente als de raad niet akkoord gaat met de voorgestelde statutenwijziging.

"We moeten toch iets doen waardoor die mensen aan het werk kunnen", opperde D66-raadslid Jasper Kerkwijk die zegt wel te kunnen leven met het voorstel van het college waarin gevraagd wordt de statutenwijziging mogelijk te maken.