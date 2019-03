Overijssel steeds beter voorbereid op hulpverlening bij hartstilstand

Overijssel heeft de meeste AED's per duizend inwoners en de meeste burgerhulpverleners per duizend inwoners van heel Nederland. Vooral in Tubbergen, Dinkelland en Hof van Twente zijn relatief veel AED's en burgerhulpverleners. Dat blijkt uit cijfers van de Hartstichting.

Het aantal burgerhulpverleners in Nederland is het afgelopen jaar met ruim dertig procent gestegen, naar ruim 225.000 in totaal. Burgerhulpverleners kunnen iemand met een hartstilstand in geval van nood reanimeren, eventueel met een hartdefibrillator (AED)

Op dit moment zijn er bijna 18.000 AED's aangemeld bij een speciaal daarvoor ontwikkeld oproepsysteem. Ruim 1.600 daarvan zijn te vinden in Overijssel.

Beste van Nederland

Zoals gezegd: Tubbergen, Dinkelland en Hof van Twente scoren het beste, niet alleen in Overijssel maar ook in Nederland. Tubbergen heeft per duizend inwoners 66,6 burgerhulpverleners en 4,7 AED's, Dinkelland 61,4 burgerhulpverleners en 4,9 AED's. Hof van Twente heeft 47,3 en 4,1 AED's per duizend inwoners.

Kijk hier hoeveel burgerhulpverleners en AED's uw gemeente heeft: