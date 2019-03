Justitie eist 14 jaar cel tegen Maick voor gewelddadige dood peuter Xaja (1)

Het Openbaar Ministerie eist in de zaak rond de gewelddadige dood van baby Xaja 14 jaar cel tegen Maick S. voor doodslag. Tegen moeder Sarinda van E. is 18 maanden celstraf geëist.

Xaja overleed 12 oktober 2017 in Hengelo, het meisje bleek zwaar mishandeld. Toen de hulpdiensten arriveerden was het meisje meer dood dan levend en zat ze onder de blauwe plekken.

'Geen veilige situatie'

Van beide strafeisen moet het voorarrest nog worden afgetrokken. Haar wordt verweten dat ze niet heeft gezorgd voor haar dochter. Er was geen veilige situatie voor het meisje, ze kreeg geen medische hulp en op de blauwe plekken werd door Sarinda niet gereageerd.

Maick is volgens het OM volledig verantwoordelijk voor de dood van Xaja. Er is niet de maximum straf geëist omdat de officier van justitie niet kan bewijzen dat Xaja opzettelijk om het leven is gebracht.

Toerekeningsvatbaar

Bij het onderzoek in het Pieter Baan Centrum is bij Maick geen stoornis vastgesteld. Bij Sarinda is een lichte beperking aan het licht gekomen. Het OM vindt dat beiden volledig toerekeningsvatbaar zijn.

Gisteren, tijdens de eerste zitting van de inhoudelijk behandeling, ontkenden zowel Sarinda als Maick iets met de dood van het kindje te maken te hebben. Vandaag zei Sarinda voor het eerst te denken dat Maick verantwoordelijk voor het overlijden van Xaja is.

Drugs in bloed

Uit nader onderzoek blijkt dat het meisje tientallen blauwe plekken had met verschillende botbreuken. Ook is er drugs in haar bloed aangetroffen en waren haar romp en hoofd zwaar gekneusd. Daarnaast waren er sporen van verwurging en/of verstikking.