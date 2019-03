Twee jaar cel geëist voor Deventer veelpleger die gehuurde graafmachines liet verdwijnen

Vorig jaar huurde de verdachte meermaals aanhangers met graafmachines bij verhuurbedrijven in de omgeving van Deventer. Hij vertelde de bedrijven dat hij in de buurt aan het werk moest, of dat hij thuis de tuin wilde gaan doen en liet een borg achter als het nodig was. In de meeste gevallen kregen de verhuurders dagen later telefoontjes van politie of douane dat er ergens een lege aanhanger van hun bedrijf was aangetroffen.

Naar het buitenland

Waar de graafmachines waren bleef in de meeste gevallen onduidelijk. Een graafmachine werd teruggevonden bij een bedrijf in Friesland, maar het lijkt er ook op dat de machines werden uitgevoerd naar het buitenland. De aanhanger van een in Enschede gehuurde graafmachine werd op de parkeerplaats bij Hazeldonck, vlakbij de Belgische grens, aangetroffen.

In november vorig jaar liep de man tegen de lamp, omdat de verhuurder van een machine in het Gelderse Laren de zaak niet vertrouwde. Het bedrijf was al eerder slachtoffer geworden in deze oplichtingszaak. Toen de verdachte Laren uitreed met de graafmachine - terwijl hij juist verteld had in het dorp aan het werk te gaan - werd de politie gebeld.

Gokschulden

De verdachte zegt dat hij handelde in opdracht van anderen, maar wil geen namen noemen. "De deur van de cel gaat nog open, die van een doodskist niet", verklaarde hij. De man zou bij zijn opdrachtgevers forse gokschulden hebben opgebouwd.

De schade voor de verhuurders loopt in de tienduizenden euro's. Enkelen willen dan ook geld van de man zien. De kans dat ze geld terugkrijgen is klein, omdat de veelpleger onder beschermingsbewind staat en geen cent heeft.

De man werd tijdens de oplichting van de bedrijven geholpen door een 40-jarige plaatsgenoot. Deze zou meermaals als chauffeur met de verdachte op pad zijn geweest en stond dinsdag ook voor de rechter. Tijdens de behandeling van zijn strafzaak werd de man onwel en zakte in elkaar. Na een onderzoek door een arts bleek er niets aan de hand te zijn.

De officier van justitie eiste uiteindelijk een gevangenisstraf van 19 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen hem.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.