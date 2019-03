Praat Mee: de jacht op wilde zwijnen moet worden uitgebreid als varkensboeren zich bedreigd voelen

Lukt het niet om te stemmen? Klik dan hier.

Sinds de Afrikaanse Varkenspest vorig jaar september opeens in België opdook, zijn de varkensboeren in onze regio als de dood voor besmetting op hun eigen dieren. Deze veterinaire ziekte – waartegen het nog altijd niet is gelukt een vaccin te ontwikkelen – is van oudsher afkomstig uit Rusland.

De populaties wilde zwijnen vormen in sommige delen van deze provincie een regelrechte plaag. Voor de provincie Overijssel was dat eerder al aanleiding het aantal ontheffingen voor het jagen op wilde zwijnen uit te breiden tot zestien gemeenten. Met name rond Buurse klagen de varkensboeren steen en been over de schade die de wroetende beesten aanrichten.

'Leed niet te overzien'

“Directe schade is vervelend, maar het gevaar van de Afrikaanse varkenspest is nog veel groter", zegt varkensboer Wouter Oude Voshaar uit Vriezenveen. "We hopen die ziekte uiteraard buiten de deur te houden, maar gezien de ontwikkelingen en het feit dat die ook in België is geconstateerd, lijkt het een kwestie van tijd tot die hier ook opduikt. En dan is het leed niet te overzien. Dan krijg je de welbekende beelden van hele veestapels die moeten worden geruimd.”

