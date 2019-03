Verdachte brandstichter Proosdijpassage Deventer ontkent betrokkenheid

Meerdere woningen zijn ontruimd tijdens de brand in oktober vorig jaar (Foto: News United / Rens Hulman)

De man die verdacht wordt van brandstichting in de Proosdijpassage in Deventer vorig jaar, zegt dat hij er niets mee te maken heeft. Dat vertelde zijn advocate voor de rechtbank in Zwolle tijdens een pro forma-zitting.

De brand in de binnenstad van Deventer op 31 oktober vorig jaar veroorzaakte een flinke rookontwikkeling. Als gevolg daarvan moesten meerdere woningen worden ontruimd.

Vijf bewoners kwamen in het ziekenhuis terecht nadat ze rook hadden ingeademd. Er werd al snel gedacht aan brandstichting, ook omdat onderzoek van de brandweer uitwees uit dat de brand niet werd veroorzaakt door technische mankementen.

Net vrij

De 23-jarige dakloze verdachte werd op de avond van 31 oktober opgepakt na een diefstal met geweld, maar is na verhoor weer vrijgelaten. Dat was kort voordat de brand uitbrak. Op het moment dat de man werd vrijgelaten, had hij een aansteker bij zich.

Beelden van bewakingscamera's in de binnenstad zouden aantonen dat de man in de buurt van de Proosdijpassage was rond het tijdstip dat de brand ontstond.

'Logisch'

Dat de man daar rondhing was volgens zijn advocate logisch. "Hij leeft op straat en toen hij vrij werd gelaten, was er geen plek meer in de daklozenopvang."

De rechtszaak gaat op 21 mei verder. De man blijft tot dat moment vastzitten.