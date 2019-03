Twentse Kabel Holding boekt recordwinst

Bestuursvoorzitter Alexander van der Lof van TKH, kleinzoon van de oprichter, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Het laatste kwartaal was het beste ooit met louter 'double digits', dubbele groei-cijfers dus.



In het Amsterdamse 'experience center' licht hij de cijfers toe: "We hebben een aantal jaren gezien dat de winstgroei beperkter is geweest, omdat we ook veel hebben geïnvesteerd in met name de innovaties. Maar de vruchten beginnen we daar nu steeds meer van te plukken."

TKH actief in Twente

Twentse Kabel Holding is door de grootvader van de huidige topman in 1930 opgericht. En hoewel het bedrijf wereldwijd actief is met 6500 medewerkers, wordt er nog steeds flink geïnvesteerd in de regio.



Van der Lof daarover: "We investeren fors in Twente, onder meer in een grote nieuwe fabriek voor 'subsea-kabels' (stroomkabels voor op de bodem van de zee), in glasvezeltechnologie en we hebben de afgelopen jaren veel investeer in kabels voor energienetwerken".

Vliegveldverlichting paradepaardje

In Haaksbergen wordt ook gewerkt aan de SEDD-technologie. Dat is vliegveldverlichting waarbij de stroom wordt overgedragen door kabels 'tegen elkaar aan te leggen'.



Van der Lof: "Ook daar voorzien we prachtige ontwikkelingen. We hebben ook de opdracht gekregen voor Dubai Airport voor vijf miljoen euro. En ook vliegveld Lelystad is van die CEDD-technologie voorzien. En dat is een opstap voor opdrachten op grotere vliegvelden."