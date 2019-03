Expeditie Oost: Deadlinewerken voor de verlichte carnavalsoptocht in Lemelerveld: "Het is martelen!

Het is druk in de loods van De Paria's in Lemelerveld. De hele hal staat vol met enorme praalwagens waar op dit moment nog hard aan gesleuteld wordt. "Vooral de techniek is een uitdaging", vertelt Jordy Bloemers, voorzitter van de carnavalsvereniging.

In de wagens zit een ingebouwde techniekruimte (Foto: RTV Oost)

Alles om de techniek

"De lampjes moeten het straks natuurlijk wel goed gaan doen. Daar gaat het natuurlijk allemaal om." In de wagens zit een verborgen ruimte waarin apparatuur staat die er straks voor moet zorgen dat alle lampjes doen wat ze moeten doen.

En het valt voor de wagenbouwers nog niet mee om ervoor te zorgen dat alle lampjes goed zitten en dat ze allemaal goed werken. "Het is echt een gemartel", vindt één van de wagenbouwers. "Gelukkig liggen we aardig op schema, anders was het wel héél spannend geworden."

Drukte en chaos

In de loods op een industrieterrein van Lemelerveld wordt er de komende uren dus nog even hard doorgewerkt. Je moet er goed opletten waar je je voeten neerzet, anders heb je kans dat je zomaar over een stel benen struikelt.

Want er werken niet alleen mensen in en op de wagen. Er liggen ook bouwers te sleutelen aan de onderkant.

Verlicht vanaf 19.00

Vanavond moet het allemaal gaan gebeuren. Dan gaan zij, samen met andere verenigingen, de strijd tegen elkaar aan. Welke wagens worden verkozen tot de mooiste van de hele verlichte optocht?

De hele optocht is vanavond bij ons te zien vanaf 19.00 op onze website en op onze Facebookpagina.