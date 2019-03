Eerste kinderwenshuis van Nederland geopend in Zwolle

Het eerste kinderwenshuis van Nederland is vanmiddag geopend in Zwolle. Het huis moet steun bieden aan stellen die moeite hebben met het krijgen van kinderen.

Het initiatief komt overgewaaid uit België, waar het al erg succesvol is. De initiatiefneemster van het kinderwenshuis, Shanti van Genechten vindt het erg belangrijk dat het nu ook in Nederland is. "Het ongewenst kinderloos zijn heeft heel veel impact op je geestelijke gezondheid en op je relatie. Daarom is het belangrijk dat er mensen zijn die je ondersteuning kunnen bieden bij het proces."

Jose Aalbers en haar man hebben ook erg veel moeite gehad met het krijgen van kinderen. Ze hebben acht jaar lang geprobeerd om kinderen te krijgen. "Ik weet hoe het proces van zwanger worden je kan kapot maken als het niet lukt. Je gaat aan alles twijfelen. Daarom is het ook zo belangrijk dat er nu specifieke hulp komt."

Project slaat aan

Shanti merkt al dat het project ook in Nederland aanslaat. "Toen ik vanuit België naar Nederland in de auto zat, kreeg ik al allemaal berichten van vrouwen die heel blij zijn met dit initiatief. Dat raakt me enorm en geeft me ook de kracht om door te gaan."

Jose heeft inmiddels twee prachtige zonen. Eén door middel van IVF en de andere is wonderbaarlijk genoeg op de natuurlijke manier verwekt. "We zijn zo blij met onze twee kinderen, maar we beseffen ook dat we heel veel geluk hebben gehad en dat niet ieder stel dit geluk heeft. Daarom is het ook zo belangrijk dat ongewenste kinderloosheid meer onder de aandacht komt."

De stichting zal twee keer per maand in het wijkcentrum Holtenbroek een spreekuur hebben met stellen en ze ondersteunen in het proces.