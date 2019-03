Advocaten pleiten voor vrijspraak voor dood peuter Xaja: "Ze hebben het niet gedaan"

Zowel Maick als Sarinda hebben vanaf het begin ontkend iets met de dood van de kleine Xaja in 2017 in Hengelo te maken te hebben. Xaja werd in de uren voor haar dood zwaar mishandeld. Toen de hulpdiensten in de flat aankwamen waar moeder Sarinda met haar net nieuwe vriend Maick woonde met Xaja, troffen ze een heel koud en grauw kindje aan, zo goed als levenloos.

Onschuldig

Volgens het Openbaar Ministerie is Maick degene die de kleine Xaja bruut heeft mishandeld, waarna het kindje uiteindelijk overleed in het ziekenhuis.

De advocaat van Maick, Janbart Kalk, zegt dat zijn cliënt vrijgesproken moet worden van de verdenking van de dood op Xaja. Maick heeft altijd ontkend iets te maken te hebben met de dood van Xaja.





Vrijspraak Sarinda

Ook de advocaat van Sarinda pleit voor vrijspraak. De moeder van Xaja was een lieve zorgzame moeder. Misschien wat jong, naïef en beïnvloedbaar, maar zeker niet verantwoordelijk voor de extreme mishandeling van het 14 maanden oude meisje. De eis van 18 maanden gevangenisstraf is voor haar dan ook niet te bevatten.





Aanwijzen Maick als dader

De tweede zittingsdag vandaag was net als eerder emotioneel. Vooral als de gruwelijke details van de mishandeling worden besproken. Moeder Sarinda is ook erg emotioneel als ze eindelijk, weliswaar met veel tranen en een zachte stem, zegt dat 'als zij niet de dader is van het geweld, het wel haar ex-vriend Maick moet zijn geweest'. Iets wat ze eerder nooit hardop heeft durven zeggen.

Bedreigingen

Dat de zaak veel emoties oproept, begrijpt de advocaat van hoofdverdachte Maick zeker. Wat hij niet begrijpt, zijn de ernstige bedreigingen die de biologische vader Wesley uitte tegen Maick. Hij wil dat het Openbaar Ministerie serieus onderzoekt of strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Want in zijn ogen is er alleen maar vrijspraak mogelijk, hoe moeilijk dit ook is voor de betrokkenen.





De rechter doet 19 april uitspraak.