Twee Zwollenaren 12 jaar achter tralies voor dodelijke schietpartij op carpoolplaats

Het blijft onduidelijk wie het dodelijke schot heeft gelost. Vier van de vijf verdachten, waaronder Samet's kameraad Ilyas, hadden een wapen. Uit wond- en sporenonderzoek kan niet worden afgeleid met welk wapen de dodelijke kogel is afgevuurd.

Ripdeal

Volgens de rechtbank staat vast dat twee Zwollenaren samen met twee Leeuwarders naar de carpoolplaats zijn gegaan om 100 gram coke te 'rippen'. Dat blijkt uit app-gesprekken voorafgaand aan de fatale avond. Zo is er gestuurd: "Ik ken een Turk van wie we makkelijk 100 kunnen pakken." Daarnaast namen ze een tas vol wapens mee en "hebben zo geanticipeerd op geweld."

Verder is niet gebleken dat de Zwollenaren en Leeuwarders geld mee hadden om de 100 gram coke daadwerkelijk te gaan betalen. Ook hebben ze de telefoons van Samet meegenomen en gedumpt bij Epe, om sporen te wissen.

100 gram coke

Slachtoffer Samet was naar de carpoolplaats gekomen met Ilyas. Die had 100 gram coke bij zich. Toen een Zwollenaar en Leeuwarder na een afspraak gemaakt te hebben bij hen in de auto stapten, is er ruzie ontstaan. Het eerste schot is gelost door de Leeuwarder. Daarna is iedereen de auto uit gevlucht. Ilyas heeft vluchtend op de anderen geschoten. Mogelijk heeft hij daarbij zijn eigen vriend Samet geraakt.

De twee Zwollenaren en één Leeuwarder hebben ook geschoten, richting Samet en Ilyas. Die laatste is in zijn hand geraakt. Het werd stil, nadat er een schreeuw van pijn klonk. Samet viel neer. Iedereen heeft hem voor dood achtergelaten.

Straffen

De Zwollenaren en de Leeuwarder zijn tot 12 jaar cel veroordeeld voor doodslag op Samet en een poging tot doodslag op Ilyas. De tweede Leeuwarder is veroordeeld tot veertien maanden. Er kan niet bewezen worden dat hij heeft geschoten.

Samet's kameraad Ilyas wordt voor het daadwerkelijke schieten geen straf opgelegd. Tijdens zijn vlucht werd hij beschoten door de Zwollenaren en Leeuwarder. Om zich te verdedigen heeft hij teruggeschoten en mag daarom een beroep doen op noodweer. Hij krijgt alleen straf voor wapen- en cocaïnebezit: negen maanden cel. Tegen hem was zes jaar geëist.

Pakken, rippen kantelen

De verdediging van de Zwollenaren en Leeuwarders hebben steeds gezegd dat er helemaal geen sprake was van een ripdeal. "Het OM heeft het over 'pakken van 100 gram', maar 'pakken' betekent hier krijgen of kopen. Als je iemand wil gaan bestelen, noem je dat 'rippen of 'kantelen' in straattaal." Volgens de advocaat van één van de veroordeelden komt er een hoger beroep. "Ga daar maar vanuit."

De moeder van het slachtoffer hield twee weken geleden in de rechtszaal een emotioneel betoog: "Was het waard om voor een paar euro's het leven van mijn zoon af te nemen? Mijn kind heeft niet zo'n dood verdiend. Ik zal hem niet zien opgroeien. Het enige dat ik van hem heb zijn foto's, een jas en een kussen. Ik kijk er iedere dag naar en ik ruik er aan. Maar ik wil gewoon mijn zoon terug. De pijn in mijn hart zal nooit meer weggaan."