Lift flat Ahuislanden blijft kuren vertonen, bewoners zijn jarenlange storing zat

Wendy Stevens woont op de zevende verdieping van de hoge flat aan de Ahuislanden in Enschede. Ze heeft een bepaalde vorm van reuma en is afhankelijk van de lift, maar daar zit hem net het probleem: de lift werkt geregeld niet.

Er zijn bijna maandelijks, soms zelfs wekelijks, storingen. Samen met haar bovenbuurman Rob Been en onderbuurvrouw Paulina Arends wil ze woningcorporatie De Woonplaats dwingen tot een goede oplossing.

De problemen met de lift dateren vanaf zeker 2012. Toen heeft RTV Oost ook een reportage gedraaid met flatbewoners. Ondanks groot onderhoud, afgelopen november nog, blijft de lift haperen.

Vocht

Zelf denken de bewoners dat vocht de oorzaak is. In de lift zijn de wanden soms nat, de spiegel beslagen met condens en ook in het trappenhuis zijn er vochtplekken. "Ik ben geen onderhoudsmonteur, maar het lijkt mij niet goed dat een lift zo nat is. Dat is niet goed voor technische apparatuur zou ik denken." Wendy wil graag dat De Woonplaats de klachten serieus neemt. Vertrouwen in de lift hebben ze niet meer.

Ook een oudere dame die net de lift uitstapt zegt dat het verschrikkelijk is. "Dan ga je vanaf de zevende met de lift om boodschappen te doen, dan kom je terug en dan doet hij het weer niet. Verschrikkelijk."

Reactie De Woonplaats

De woningcorporatie zegt dat ze de gevoelens van de bewoners begrijpt, maar dat ze zelf ook niet weten wat het probleem is. "Er is onlangs groot onderhoud uitgevoerd. Die investering moest juist dit soort problemen voorkomen. We gaan zo snel mogelijk om tafel met de leverancier van de lift om te kijken wat de problemen veroorzaakt."