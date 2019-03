Jolien uit Borne staat na chemo direct op de loopband

Jolien werkt via de Pinktrainer, een applicatie die gemaakt is aan de hand van ervaringen van Monique van Dijk uit Haaksbergen, zelf ex-borstkankerpatiënt en wereldkampioene bodybuilding. Door flink te trainen tijdens de chemo merkt Jolien dat ze minder misselijk en minder moe is. En door ná de chemo door cardio de bloedsomloop flink te verhogen, bereikt de chemo beter de tumor in haar borst.

Jolien ontdekte, net zoals zoveel borstkankerpatiënten, een knobbeltje in haar borst. Eerst leek het onschuldig, maar na een echo bleek het toch mis. "Het viel me rauw op mijn dak. Ik dacht ook echt nu ga ik dood, maar ik zat ook in een roes." Inmiddels zit Jolien in haar tweede chemobehandeling en kijkt ze met vertrouwen naar de toekomst: "Ik heb nog zoveel plannen."

Jolien is niet de enige vrouw die werkt via Pinktrainer, ook Miranda Kloosterman uit Raalte en Miriam Zwartbroek uit Enschede trainen volgens de principes van Pinktrainer. Luister hier naar hun verhaal:

Miranda heeft borstkanker en is uitbehandeld:

Miranda Kloosterman uit Raalte

Miriam heeft twee keer borstkanker gehad en veel behandelingen gehad:

Miriam Zwartbroek uit Enschede

Kijk ook hier wat artsen vinden van de Pinktrainer app: