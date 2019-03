Sta op en Vertel: Toeval bestaat niet door Wesley van der Bol

Wesley van der Bol vertelde een verhaal in café het Bolwerk in Enschede. Het thema van de middag was 'toeval bestaat niet'.

Wesley van der Bol schreef zich op de valreep in voor de opleiding journalistiek. Per toeval kwam hij in de klas bij de, markante en zes jaar oudere Klaas, en er ontstond een hechte vriendschap. Ze maakten elkaars zinnen af en woonden uit praktische overwegingen bijna een jaar samen op de kleine studentenkamer van Wesley. Na een jaar verloren ze elkaar uit het oog en het leek het einde van de vriendschap.

Totdat Wesley vier jaar later zijn vader verloor en tijdens zijn speech op de crematie, de zaal in keek...

Podcast

In Sta op en Vertel hoor je waargebeurde verhalen van mensen uit Overijssel. Luister bijvoorbeeld het verhaal van Jolande Verheij. Zij ging met haar puberzoons op de Sallandse Heuvelrug mountainbiken. Wat een perfecte dag in de natuur had moeten worden, liep heel anders af.

Deze en andere waargebeurde verhalen worden maandelijks opgenomen tijdens vertelmiddagen, waarbij een klein publiek aanwezig is. Ook is er iedere maand iemand die een oud verhaal uit de provincie vertelt. Abonneer je gratis op de Sta op en Vertel-podcast via iTunes, Stitcher of Spotify en we houden je op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering online staat.

Kom luisteren naar Sta op en Vertel

De eerstvolgende Sta op en Vertel bijeenkomst is op 24 maart in Deventer en het thema van de middag is dan 112. Dat belooft een middag te worden met verhalen over noodgevallen en (on)gelukjes.

Ben je benieuwd naar de verhalen er dan worden verteld? Kom dan vanaf 15:00 luisteren in Café Vrienden van Vroeger, in Deventer. Je kan jezelf of iemand anders natuurlijk ook nog steeds aanmelden om zelf een verhaal te komen vertellen. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Agenda:

112

24 maart, Vrienden van Vroeger, Deventer 15:00- 17:00

Oorlog en Vrede

14 april, De Gezelligheid, Zwolle 15:00 - 17:00

Mijn vorige leven

14 april, De Gezelligheid, Zwolle 19:00 - 21:00