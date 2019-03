Wout Weghorst in voorselectie Nederlands elftal

De 26-jarige spits uit Borne wacht nog op zijn eerste interland in dienst van VFL Wolfsburg. De drie wedstrijden die Weghorst speelde voor Oranje waren allemaal nog als speler van AZ. Toch kent de oud-Heraclied een prima seizoen in Duitsland. In 23 duels heeft Weghorst tot nu toe 9 keer gescoord.

Nederland trapt de EK-kwalificatie op 21 maart af tegen Wit-Rusland in Rotterdam. Drie dagen later is Duitsland de volgende opponent in de Johan Cruijff Arena.

In de voorselectie van Jong Oranje is een plaats ingeruimd voor Justin Hoogma. De 20-jarige speler van FC St Pauli maakt zodoende kans op een trainingskamp in Spanje waar oefenduels zijn gepland met de Verenigde Staten en Egypte.