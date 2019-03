Brasil Lemelerveld grote winnaar Verlichte Optocht Lemelerveld

'Helemaal Hollands!' dat was het thema waar ze hoge ogen mee scoorden.

Brasil Lemelerveld (Foto: Martin Zwakenberg)

Helemaal Hollands

De praalwagens bestonden uit twee bruggen. Op de eerste brug waren grachtenpanden gebouwd en een orgel. Uit dit orgel kwam de muziek waarop de loopgroep van honderd personen door de straten van Lemelerveld hoste.

Brasil Lemelerveld (Foto: Martin Zwakenberg)

Alles in stijl

De muziek en de loopgroep natuurlijk ook helemaal in stijl van het thema. Achter de loopgroep de tweede brug met daarop de Gouden Koets en een molen. Tot slot nog een aantal grachtenpanden én een kussend paartje. Brasil Lemelerveld deed voor de 20e keer mee aan de Verlichte Optocht Lemelerveld.

Brasil Lemelerveld (Foto: Martin Zwakenberg)

De uitslagen op een rij

Hieronder een volledig overzicht van de jurering van de 21e editie van de Verlichte Optocht in Lemelerveld.

Uitslag Praalwagens Verlichte Optocht Lemelerveld:

1. Brasil - Helemaal Hollands! Punten: 787

2. Paria's - Paria's op avontuur, in INDIA's rijke cultuur. Punten: 751

3. t giet Vedan - 'Wij maken carn-AFVAL duurzaam. Punten: 750

4. De Pullevullers - Wie bint met carnaval nog nooit zo wild'west'! Punten: 684

5. Simpel - We slepen ze voor het gerecht! Punten: 674

6. De Klaplopers. - Route eleven. Punten: 613

7. Malloten - "Wij leren het nooit"! Punten: 611

8. Zeg ik niet - DE Musical: "Let me entertain You". Punten: 608

9. Dwarsweg & CO - Samen met de Ieren Carnaval vieren! Dwarsweg & Co ook daar zit muziek in. Punten: 482

Uitslag Loopgroepen Verlichte Optocht Lemelerveld:

1. Brasil - Helemaal Hollands! Punten: 158

2. Simpel - We slepen ze voor het gerecht! Punten: 157

3. Paria's - Paria's op avontuur, in INDIA's rijke cultuur. Punten: 150

4. t giet Vedan - 'Wij maken carn-AFVAL duurzaam. Punten: 143

5. Zeg ik niet - DE Musical: "Let me entertain You". Punten: 139

6. De Pullevullers - Wie bint met carnaval nog nooit zo wild'west'! Punten: 128

7. De Klaplopers. Route eleven. Punten: 125

8. Malloten - "Wij leren het nooit"! Punten: 110

9. Dwarsweg & CO - Samen met de Ieren Carnaval vieren! Dwarsweg&Co ook daar zit muziek in. Punten: 109