PEC Zwolle ziet Stam definitief naar Feyenoord vertrekken

Daarmee komt er in mei een einde aan een kort verblijf van de Kampenaar in Zwolle. In december nam hij het stokje over van de ontslagen John van 't Schip. In zijn eerste drie duels pakte hij de volle buit. De laatste weken zijn de resultaten echter een stuk minder waardoor de bekerwinnaar van 2014 nog altijd degradatiezorgen heeft. FC Emmen staat zestiende en heeft slechts één punt minder dan PEC.

Jaap Stam tekent in Rotterdam tot 2021. Feyenoord is de enige club van de traditionele top-3 waar Stam nog niet werkzaam was. De 67-voudig international speelde voor zowel PSV (96-98) als Ajax (06-07) en was in Amsterdam ook een tijdje assistent-trainer. Na zijn eerste grote klus als hoofdtrainer van Reading volgde deze winter dus de stap naar Zwolle waar hij als speler zijn carriere begon.

PEC Zwolle ontvangt een transfersom van Feyenoord omdat Stam nog tot de zomer van 2020 onder contract ligt in Zwolle. In de komende maanden zal technisch directeur Gerard Nijkamp zich moeten gaan beraden over een opvolger.