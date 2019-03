Omgevingsdienst Twente onderzoekt oorzaak ontploffing koeienstal Markelo

De koeienstal in Markelo is leeg na het ongeluk (Foto: Chantal Everaardt)

De Omgevingsdienst Twente stelt op verzoek van de gemeente Hof van Twente een onderzoek in naar de explosie in de koeienstal van veehouder Ter Weele uit Markelo. De Twentse boer werd bij het mixen van de mest verrast door een steekvlam, gevolgd door een ontploffing. De boer zelf ontsprong wonderwel de dans. Het aantal dode koeien is intussen gestegen naar zestien.

De veiligheid rond emissiearme stallen is actueel nu veehouders zich zorgen maken over de veiligheid ervan. Juist door de constructie van de stallen is er sprake van ophoping van gassen, wat een explosieve situatie kan veroorzaken. Tegelijk hebben boeren die uit willen breiden geen keus. Emissiearme stallen zijn verplicht in verband met Europese afspraken over reductie-uitstoot.

Deskundigen lieten eerder tegenover RTV Oost weten dat externe mestopslag - buiten de stal - een beter alternatief is.

Projectgroep neemt regie

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de zogeheten Omgevingsdienst Twente. Een nog jonge organisatie, die sinds het begin van dit jaar is gevestigd in het gemeentehuis van Almelo. "We formeren een projectgroep die regie neemt bij het onderzoek, samen met andere belanghebbende organisaties", vertelt Martijn Luikens. Hij is Teammanager Vergunningen bij de Twentse Omgevingsdienst.

Samenloop van omstandigheden

Het onderzoek richt zich met name op de vraag waarom en hoe het zo vreselijk mis kon gaan in de stal van de Markelose veehouder. "Wij willen weten welke samenloop van omstandigheden de explosie heeft veroorzaakt", legt Luikens uit. Daarbij wordt waarschijnlijk de constructie van de stal en de mestkelder nader bekeken.

Het is de eerste keer dat de Omgevingsdienst Twente in actie komt. Bij de dienst is volgens Luikens veel expertise aanwezig. De teamleider verwacht ook een beroep te gaan doen op organisaties als LTO Nederland, de Veiligheidsregio Twente en verzekeraar Univé, die momenteel eveneens bezig zijn met een eigen onderzoek naar de oorzaak van de explosie.

Herhaling voorkomen

Op de resultaten van het onderzoek wil Luikens niet vooruitlopen. "We willen in ieder geval te weten komen wat we moeten doen om herhaling te voorkomen."

Veehouder Ter Weele liet eerder al weten nader onderzoek naar de toedracht van de explosie in zijn stal toe te juichen.





De Omgevingsdienst Twente is sinds het begin van dit jaar actief. De Omgevingsdienst is een een samenwerkingsverband tussen veertien Twentse gemeenten. De dienst biedt een onder meer hulp aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen. Daarnaast is de dienst gespecialiseerd in toezicht en handhaving op omgevingsaspecten als veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem.