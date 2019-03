Nedersaksisch in onderwijs moet voorkomen dat streektaal uitsterft

Dat blijkt uit de publicatie ‘Streektaal: koesteren of opgeven?’. In het kader van ‘Maart Dialectmaand’ besteedt RTV Oost de komende weken volop aandacht aan het dialect in deze provincie.



Erkenning als streektaal

Na een jarenlange lobby volgde vorig jaar oktober de erkenning voor het Nedersaksisch door het verantwoordelijk ministerie. Nederland telt naar schatting anderhalf miljoen sprekers, van wie een aanzienlijk deel in Overijssel woont.



De grote vraag is nu wat er in de praktijk daadwerkelijk mee wordt gedaan.



Dialect in onderwijs

De SONT - een overkoepelende organisatie van diverse streektaalinstellingen verenigingen op het gebied van het Nedersaksisch – is momenteel in gesprek met de IJsselacademie in Zwolle om in het Overijssels onderwijs aandacht te besteden aan het dialect, zo meldt SONT-voorzitter Hans Gerritsen.



Geen verplicht vak

In Friesland is het Fries al decennia een verplicht vak op de basisschool. Om het Nedersaksisch ook in Overijssel een verplicht vak te maken, ziet de SONT echter niet zitten. Vooral omdat volgens hem uit diverse onderzoeken blijkt dat de Friese methode lang niet altijd even succesvol is.

Hoe het er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Maar volgens SONT-preses Gerritsen krijgt het Nedersaksisch in de nabije toekomst meer aandacht in het onderwijs: “We hebben al gesprekken gehad met de IJsselacademie in Zwolle. Die is al manieren aan het ontwikkelen om het Nedersaksisch in het onderwijs te krijgen. Ik verwacht dat via zulke instellingen de scholen het Nedersaksisch meer zullen gaan oppikken.”