Hells Angels Kampen volgt verbodsprocedure met belangstelling

Het door justitie gewenste verbod op motorclub Hells Angels in Nederland wordt bij het chapter in Kampen met belangstelling gevolgd. Dat zegt advocaat Tunc van de oud-president van de Kamper Angels. De motorclub zou volgens het OM een geweldcultuur in stand houden, die niet in een rechtsstaat past. In een betoog van 1.500 pagina's heeft justitie vandaag verteld waarom de club verboden zou moeten worden. "Allemaal voor de bühne", zegt advocaat Tunc.

Volgens de advocaat is justitie gefrustreerd over een zaak die jaren geleden is gestrand. "Toen is mijn cliënt samen met twee andere Kamper leden en vele anderen opgepakt. Ze zouden lid zijn van een criminele organisatie, die moorden had gepleegd, honderden kilo's drugs had gesmokkeld en nog veel meer zaken. Echter, het OM werd toen niet-ontvankelijk verklaard, dus het kwam niet tot een vrijspraak of veroordeling."

Revanche

Volgens de advocaat is het een soort van revanche van justitie. Maar het openbaar ministerie ziet dat anders. "In Nederland zijn al meerdere mensen ernstig mishandeld, neergestoken of beschoten in de strijd tussen Hells Angels MC en andere motorbendes. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2016 in een vol restaurant in Rotterdam."

"Daarnaast zijn in de afgelopen jaren in woonwijken van verschillende gemeenten handgranaten gelegd en branden gesticht bij huizen van leden van motorbendes en bij cafés waar zij samenkwamen. In alle landen om ons heen zijn in deze strijd tussen motorbendes al meerdere doden gevallen."

Verbod

Een verbod op motorbendes, zoals Hells Angels MC, vindt het OM noodzakelijk om verder geweld en doden in Nederland te voorkomen. Al eerder vroeg het OM om een verbod op de Bandidos, Satudarah en No Surrender.

Advocaat Tunc van de Kamper oud-president snapt de noodzaak en het doel niet van een verbod. "Dan mogen ze zich niet meer vertonen in clubkleuren, hesjes et cetera. Maar het maakt toch helemaal net uit wat je draagt? Dan doen ze wel allemaal een zwart t-shirt aan, of een witte. Daarnaast, bij het chapter in Kampen zijn helemaal geen problemen. Er worden zelfs ieder jaar feesten georganiseerd waar iedereen welkom is. Daar is niets geheimzinnigs aan."

De gemeente Kampen bevestigt dit beeld: "We ervaren gaan overlast van de Hells Angels", is de korte reactie.

Tatoeages

"Het lijkt wel of alles groter gemaakt wordt door het OM om een goed gevuld dossier te krijgen", zegt Tunc. "Stel een lid begaat een mishandeling, dan duurt die rechtszaak ineens drie dagen. Alleen maar omdat het om een motorclublid gaat. Dat slaat toch nergens op?"

Volgens Tunc heb je bij elke club wel rotte appels die het verpesten voor de rest. "Daar kun je niet alle Hells Angels voor aankijken. En ja, mijn cliënt ziet er wat anders uit dan de gemiddelde Nederlander. Hij heeft een kaal hoofd en tatoeages. Maar dat maakt hem nog geen crimineel."

Het OM zegt dat er niet een paar lokale rotte appels zijn en vindt dat Hells Angels MC zijn leden aanzet tot het plegen van geweld. Zo kent de club verschillende interne onderscheidingen voor leden die geweld plegen. De rechtbank heeft aangegeven van plan te zijn om op woensdag 29 mei uitspraak te doen.